Muere una niña de 13 años al caer desde un edificio abandonado en Tenerife, el mamotreto de Añaza

La menor estaba con unas amigas, que alertaron del suceso

Los vecinos denuncian que varias personas habrían muerto ya el conocido como mamotreto de Añaza

Una niña de 13 años ha muerto al precipitarse desde un edificio abandonado en Santa Cruz de Tenerife, conocido como el mamotreto de Añaza. La menor estaba con varias amigas que alertaron de lo sucedido.

Las primeras informaciones apuntan a que la menor de 13 años cayó de una altura de cinco plantas. Estaba con unas amigas que alertaron del suceso, según informa el Diario de Avisos.

A la llegada de la primera patrulla, los policías han intentado reanimarla, sin éxito.

Fuentes de la Policía Local “no pueden concretar las circunstancias” en la que se desarrollaron los hechos ocurridos la tarde de este jueves.

La Policía Nacional si ha dicho que la investigación descarta la participación de terceras personas, aunque las pesquisas continúan abiertas.

Al lugar también acudieron otros recursos de emergencia, entre ellos Bomberos del Consorcio de Tenerife, Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Policía Nacional.

Mamotreto de Añaza

El edificio del que se ha precipitado la menor es un antiguo hotel abandonado, que nunca llegó a abrirse. De hecho, el edificio está a medio construir.

El pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife llegaron a un acuerdo para subvencionar la demolición del antiguo hotel, una enorme torre, construida sobre el acantilado.

Según informan los medios locales, durante todos estos años ha servido de refugio a jóvenes para practicar deportes extremos. Muchos chicos se han divertido saltando entro los balcones.

Los vecinos también han denunciado otros usos y aseguran que varias personas han muerto ya en él. “El edificio tiene los huecos de los ascensores totalmente al descubierto y los que se meten pueden caer fácilmente por ellos en un despiste, tropezar u precipitarse desde cualquiera de los pisos”, dice un testimonio recogido por el Diario de Avisos.