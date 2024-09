La llegada de María Casado a Informativos: "En Telecinco me siento muy yo, el fin de semana me ha llegado como un traje a medida"

La periodista se incorpora al equipo de Informativos Telecinco y conducirá la edición de fin de semana desde el 21 de septiembre

"El recibimiento ha sido muy cálido y muy bonito. Me siento cómoda y en casa, sé con quién navego", ha dicho Casado

Informativos Telecinco comienza la temporada con la incorporación de María Casado, remodelación de los equipos de presentadores y mejoras en la propuesta audiovisual

Informativos Telecinco estrena nueva temporada el próximo lunes 16 de septiembre y con el arranque de la misma, la cadena estrena un nuevo rostro. La periodista María Casado se incorpora al equipo de la cadena y conducirá la edición de fin de semana de Informativos Telecinco.

Una figura televisiva muy conocida por su amplia trayectoria delante de las cámaras presentando informativos y dirigiendo programas matinales. Además, Casado volverá a coincidir en un plató con David Cantero, con quien ya compartió espacio en el Telediario de TVE.

La periodista ha participado en un encuentro con medios junto a Carlos Franganillo, director de Informativos Telecinco; y Francisco Moreno, director del área de Informativos de Mediaset España.

Vengo con muchísimas ganas. Ayer ya me habría sentado a presentar

"El recibimiento ha sido muy cálido y muy bonito. Me siento cómoda y en casa, sé con quién navego", ha dicho Casado, quien se ha mostrado contenta y "con muchísimas ganas". "Yo ayer ya me habría sentado a presentar", ha confesado.

Francisco Moreno, director del área de Informativos de Mediaset, ha celebrado la incorporación de la periodista a la casa. "No hay muchos antecedentes de una persona que con 26 años esté presentando un telediario. Esto le ha permitido hacer prácticamente de todo, siempre sin una significación política. Nunca le ha gustado estar en tertulias, lo que ha querido es contar historias", ha señalado el director.

En ese sentido, Carlos Franganillo ha aplaudido la "versatilidad, naturalidad, conocimiento, credibilidad y seriedad" que representa María Casado. "Es el ejemplo de que este es un proyecto de largo recorrido", ha asegurado el también presentador de la edición de noche de Informativos Telecinco.

En Telecinco me siento muy yo. Siempre la he visto como una cadena moderna, alegre, canalla cuando toca, y que sabe ponerse seria

María Casado, por su parte, ha tenido unas palabras de cariño y complicidad con la cadena. "En Telecinco me siento muy yo. Siempre la he visto como una cadena moderna, alegre, canalla cuando toca, y que sabe ponerse seria. Aquí voy a sentirme muy María", ha contado ante el resto de medios. Su incorporación a la edición del fin de semana la califica como "un traje a medida perfecto". "Tengo la sensación de que la vida siempre me ha llamado a mí, pero esta vez ha sido al revés", ha contado.

He sido muy afortunada por volver a trabajar con alguien como David Cantero

Su incorporación al equipo de fin de semana supone el regreso de una "pareja mítica" de informativos: María Casado y David Cantero. Sobre si se imaginaba volver a coincidir en un plató con Cantero, la periodista ha reconocido que "es difícil que la vida te de una segunda oportunidad como esta y creo que he sido muy afortunada de volver a trabajar con alguien como David, que me ayudó tanto al principio de mi carrera. Mi carrera no hubiera sido igual si no hubiera coincidido con él en aquel telediario. En Informativos Telecinco va a volver a pasar la magia y a disfrutar como siempre"-

Y en esa complicidad con Mediaset ha incidido mucho. "Me faltaba trabajar en una privada y Telecinco me pega con todo. Claro que me pega, que nadie tena ninguna duda de eso. Es un salto para mí después de ese 'impass' de Málaga del que vengo con una mochila llena", ha reconocido.

Sobre ese regreso a un plató de informativos y volver a "entrar en las casas de la gente" a través del televisor, la presidenta de la Academia de Televisión se ha mostrado feliz de volver a sus raíces. "Para mí la información siempre ha sido mi alimento y mi base todos los días", ha asegurado.

Yo hoy estoy aquí porque siempre tienes que estar donde te quieran

Casado ha asegurado que afronta este nuevo capítulo con "el reto personal" de "venir todas las semanas con la maleta desde Málaga" y ha explicado que si está viviendo esta etapa es por la "inquietud" de hacer cosas nuevas que siempre le acompaña.

"Yo hoy estoy aquí porque mi madre siempre dice que tienes que estar donde te quieran. Este último año me lo han demostrado en esta casa. Ha habido muchos intentos para que yo me viniera para aquí", ha contado.

Casado, que seguirá vinculada al Teatro del Soho, el proyecto del actor Antonio Banderas en Málaga, dice que "sacaremos el tiempo para encajarlo". "No voy a elegir, me quedo con todo. Con Málaga, con Madrid y con lo que me vaya apareciendo", ha concluido.

