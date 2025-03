Ángel María Villar cuenta todos los detalles de cómo es su vida en la actualidad tras haber pasado 10 días en la cárcel

Sobre el juicio social que sufrió al salir de prisión: ""He superado esto, pero cuando los papeles del juzgado llegan... te recuerda todo"

Ángel María Villar cuenta en 'Los días en la cárcel' cómo fueron los 10 días que permaneció en prisión. Sin embargo, una vez que salió de Soto del Real, su vida no volvió a ser la misma. El expresidente de la RFEF confiesa cómo es su rutina en la actualidad, cómo le recibieron sus vecinos tras salir de la cárcel y, sobre todo, verbaliza el dolor que continúa sufriendo cada vez que le llega una carta del juzgado a su domicilio.

El expresidente explica que su paso por la cárcel ha sido una "experiencia traumática por la proyección negativa que se ha dado". Acto seguido, Ángel María Villar insiste: "Yo no fui feliz allÍ, es un desprestigio total, de salir a trabajar a decir 'ahora te metemos en la cárcel porque se presume de que has podido ser un delincuente'. ¡Eso es lo que me pasó a mí!".

La vida después de la cárcel: "Mi vida se trata en hacer feliz a mi familia y amigos"

Después de varios años en libertad, Ángel María Villar explica cómo es su vida en la actualidad: "Me dedico a escribir, a leer cosas que me gustan como la historia o el fútbol. A confeccionar unos blogs, para que cuando me muera mi nieta escriba mis memorias".

"Ahora mi vida se trata en intentar hacer feliz a mi familia, a mis amigos cuando voy a tomar un vino. En dar amor a muchas personas que me rodean y que me gustaría que a mí también me la dieran", declara Villar con el gesto visiblemente emocionado.

El juicio social tras salir de la cárcel y las miradas de sus vecinos: "Fue duro, me ponía gorra"

Ángel María Villar confiesa que su salida de prisión fue dura, notaba cómo estaba siendo juzgado nuevamente por la sociedad, por la gente que le conocía o cómo le miraban de forma distinta sus vecinos: "Al principio fue duro, me ponía gorra... pero ya lo he superado". "Ahora hago dos clases de gimnasia todos los días. La gimnasia mental, respecto a la superación de las maldades que me han hecho; y una gimnasia física, que ando todos los días unas dos o tres horas, que me levanto muy temprano".

"He superado esto, pero claro, a mí los papeles del juzgado me llegan y cuando te llega un papel, pues te recuerda todo", confiesa sobre las cartas que recibe actualmente sobre su proceso legal. Por último, pese a declarar que ha superado la situación traumática que vivió en prisión, sentencia: "Al principio la gente me miraba, pero ahora veo que me dan más amor. Eso sí, como ya te digo, cuando los papeles del juzgado llegan...".

