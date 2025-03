Villar narra cómo fue el duro recibimiento en prisión: "Llegas allí y te dicen: 'Desnúdese"

"Me sorprendió, sufrí, ¿quién me devuelve el sufrimiento? ¡Estuve 10 días en la cárcel!", comienza diciendo Ángel María Villar sobre el duro momento que vivió durante sus días en prisión. Tras esto, el expresidente cuenta qué es lo primero que hizo al entrar en la prisión de Soto del Real: "Llamé a mi mujer, le dije 'tráeme ropa porque es verano, voy a necesitar pantalones frescos y todo de verano..., pero a los 10 días me sacaron, a mi compañero y a mi hijo".