Carlos de Paco, subdirector de 'Informativos Telecinco', se jubila después de más de 30 años en Mediaset España

'Informativos Telecinco' rinde un homenaje a Carlos de Paco y le desea una feliz jubilación

Compartir







'Informativos Telecinco' se despide de un compañero que ha estado trabajando mano a mano en esta casa durante más de 30 años. Carlos de Paco, nuestro subdirector, cierra su etapa como profesional y empieza una merecida jubilación con la compañía de sus seres queridos.

Carlos de Paco siempre nos pedía reencuentros en Navidad y perseidas en verano, un gran periodista político de la vieja escuela. También es un gran susurrador y hasta sacaba una sonrisa a sus compañeros con su faceta como bailarín cuando llegaban los momentos más complicados.

Ahora llega la jubilación del subdirector de 'Informativos Telecinco' y no ha podido despedirse de la mejor manera, rodeado de todos los compañeros de la redacción y teniendo una despedida llena de abrazos, sonrisas y mucho respeto a su figura.