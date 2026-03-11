En el suceso también han resultado heridas cuatro personas, entre ellas dos menores de edad

Tres muertos y cuatro heridos, dos de ellos menores, en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro, Burgos

BurgosUn hombre se ha entregado a la Policía tras el trágico incendio en el que tres personas han muerto y cuatro han resultado heridas en un edificio de Miranda de Ebro Burgos. Al parecer, y según las primeras investigaciones, el fuego no habría sido ocasionado de forma accidental, sino que podría haber sido provocado por este individuo. Además, no se descarta ningún escenario sobre sus motivaciones y la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que recaba datos "por un presunto caso de violencia de género".

Según las primeras hipótesis, para las cuales son fundamentales las cámaras de seguridad de las inmediaciones del lugar y el inmueble en que ha ocurrido todo, en el edificio número 10 de la calle La Fuente, un varón, que sería el que se ha entregado ante las autoridades, de nacionalidad española y con antecedentes, habría lanzado un líquido inflamable hacia el interior del portal prendiendo fuego a varios colchones que allí se acumulaban. Las fallecidas son dos mujeres españolas de 78 y 58 años y otra colombiana de 24, según los datos que han sido facilitados por el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso.

El sospechoso del trágico incendio de Miranda de Ebro, captado por las cámaras

Según informa El Correo, el hombre captado por las cámaras, tras acometer esa acción, abandonaba con tranquilidad la zona.

Además, y según el citado medio, que alude a lo manifestado por residentes del lugar, el sospechoso habría discutido previamente con alguno de los vecinos del inmueble.

El dramático balance del incendio en Miranda de Ebro, Burgos: tres muertos y cuatro heridos, dos de ellos menores

Como consecuencia del incendio, declarado en torno a las 22:44 horas, tres personas fallecieron, mientras cuatro resultaron heridas, entre ellas dos niños de 11 y 7 años.

Las llamas, desatadas en una calle céntrica y que se ubica detrás del Ayuntamiento, se extendieron rápidamente por el interior del edificio con la escalera actuando a modo de chimenea.

Hasta el lugar se desplazaron inmediatamente efectivos de Policía Local de Miranda de Ebro, de la Policía Nacional, los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió dos soporte vital avanzados, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de primaria. Además, acudieron una UVI móvil de la Rioja y otra de Álava, al tiempo en que se dio aviso del incidente al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Ya en la zona, el personal de Sacyl atendió un total de siete personas: dos de ellas murieron en el lugar y otras cinco fueron trasladas, aunque una de estas últimas falleció posteriormente en el hospital.

Los trasladados al centro hospitalario, según se ha conocido, fueron: una mujer de 30 años, un niño de 11 y una niña de 7, una mujer de 58 y otra mujer de 23.