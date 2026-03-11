Los servicios de emergencia, que acudieron al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la menor

La menor cayó desde un balcón de un edificio ubicado en la calle Jesuita José Hernández, en Molina de Segura

Una menor de 15 años ha muerto al caer desde un edificio en Molina de Segura, en Murcia. La Policía ya está investigando lo ocurrido aunque descarta la participación de terceras personas, porque la adolescente se encontraba sola.

El fallecimiento de la adolescente ocurrió, este miércoles a primera hora, en la Calle Jesuita José Hernández. Los agentes de la Policía Local fueron los primeros en llegar a la zona del accidente y posteriormente la Policía Nacional, que finalmente han asumido la investigación del caso.

Los servicios de emergencia, que acudieron al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la menor. Algunos de sus familiares han tenido que ser atendidos por los sanitarios.