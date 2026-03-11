El incendio se ha producido durante la noche en una casa que se encuentra en el centro de la localidad burgalesa

Cinco personas fueron evacuadas y trasladadas al hospital, donde murió una de ellas

BurgosTres personas han muerto esta noche a consecuencia de un incendio en una vivienda de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, mientras que otras cinco, entre ellas dos niños de 11 y 7 años, han tenido que ser evacuados al hospital, según han informado fuentes municipales y del servicio de emergencias 112.

Las llamas, concretamente, se han extendido a alrededor de las 22:44 horas en una casa que se encuentra en el centro de la localidad burgalesa, en la calle Fuente, detrás del Ayuntamiento.

Tras el incendio, hasta el lugar se han desplazado inmediatamente efectivos de Policía Local de Miranda de Ebro, de la Policía Nacional, los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió dos soporte vital avanzados, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de primaria. Además, acudieron una UVI móvil de la Rioja y otra de Álava, al tiempo en que se dio aviso del incidente al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Ya en la zona, el personal de Sacyl atendió a un total de siete personas: dos murieron en el lugar y otras cinco fueron trasladas, aunque una de ellas falleció posteriormente en el hospital.

Las personas trasladadas por Sacyl fueron una mujer de 30 años que es evacuada en UVI móvil, un niño de 11 y una niña de 7 que fueron evacuados en ambulancia soporte vital básico, una mujer de 58 años que fue traslada por una ambulancia soporte vital básico y una mujer de 23 evacuada en UVI móvil.