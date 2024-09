Las mujeres de los guardias civiles no creen que la detención de Karim El Baqqali solucione el problema: reclaman más medios

La asociación ' Nuestro corazón por Bandera ', que reúne a mujeres y familiares de guardias civiles , se alegra de la detención de Karim El Baqqali , presunto autor del asesinato de dos agentes en Barbate. No obstante, aseguran que este arresto "no soluciona el problema de fondo". Hoy el detenido pasa a disposición del juez en Barbate, nos cuenta en el vídeo Victoria Talero.

Mónica Mojica, su portavoz, ha dicho en Cádiz que "el problema de fondo no cambia" porque los agentes "no tienen medios, no están respaldados legalmente, no ha sido declarados como profesión de riesgo y el Campo de Gibraltar todavía no ha sido declarada zona de especial singularidad". Temen que "vamos a tener que lamentar más muertes".