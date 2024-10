Manuel Jiménez, el tiktoker de las Tres Mil Viviendas, defiende su barrio tras el tiroteo: "No todos somos iguales"

Hasta el momento, la operación ha dejado diez personas detenidas y la incautación de armas y drogas, aunque la cantidad de sustancias intervenidas aún no ha sido revelada.

El joven ha compartido un vídeo tras recibir una avalancha de mensajes de odio. Muchos usuarios le acusaban de estar vinculado en el tiroteo por no haberse pronunciado al respecto. En un vídeo que ya ha superado las 600.000 visualizaciones , el joven se ha defendido de los ataques y ha dejado clara su postura.

"Hay mucha gente comentando que el del tiroteo he sido yo. Claro que no, cariño", comenta con sarcasmo. El tiktoker ha remarcado que el contenido que difunde en su perfil siempre está centrado en destacar lo positivo y lo desconocido de las Tres Mil Viviendas.

"Yo no voy a sacar nada malo de este barrio, ya lo sabéis, eso ya lo sacan los periodistas, quienes cumplen con su trabajo. Mi objetivo es mostrar lo bueno, porque aquí hay muchas personas buenas. Me da mucho coraje que a todos nos metan en el mismo saco, no todos somos iguales", añadió.