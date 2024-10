La emotiva despedida a un policía de Córdoba por su jubilación: "Gracias por todo compañero"

Agentes de la Policía Nacional de Córdoba han despedido a Juan José Nieto Alcudia , un querido y aclamado compañero que se jubila después de más de 42 años de servicio : "Ha sido un día muy emotivo de principio a fin y me he dado cuenta de lo mucho que quiere la gente a mi padre y de lo gran profesional y sobre todo compañero que ha sido", cuenta emocionado su hijo, el también agente de Policía Nacional , Juan José Nieto.

Lo dice porque los compañeros y compañeras de su padre (y suyos) le han rendido un emotivo homenaje a modo de despedida. Ayer, cuando acabaron el turno, que por cierto hicieron juntos, les estaban esperando: "Mi padre no se lo esperaba para nada y a mí me habían comentado a la hora que debía llevarlo". Cuando llegaron se encontraron un pasillo hecho de aplausos de reconocimiento. Una imagen que quedó grabada y que ahora comparten orgullosos: "Cada vez que veo el vídeo del homenaje que le hicieron al llegar no puedo evitar emocionarme".