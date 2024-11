Cuando se cumple un mes de la riada, muchos damnificados siguen tratando de reconstruir sus vidas. Entre una mezcla de agradecimiento al pueblo español e indignación hacia los gobernantes, pues permanece su denuncia del abandono de las autoridades. “ Continúan atrapados . No sólo por el lodo, sino también por el miedo, la incertidumbre y el dolor”, describe la sevillana.

Por otro lado, Mariu recuerda la experiencia que le contó una chica que estuvo más de 10 horas agarrada a un quitamiedos en la carretera durante la inundación en Alfafar . Sostuvo a personas mayores para que no fueran arrastradas por el agua. “Su voz temblaba del miedo, pero mostraba una fortaleza impresionante por el compromiso de salvar a otros”, analiza.

“Después de más de 20 días de labores en el fango, muchos nos admitían que no sentían apenas cansancio , sino una fuerza que les mantenía en pie. Esta es una respuesta psicológica al trauma , donde el cuerpo y la mente priorizan las acciones necesarias para sobrevivir antes de enfrentarse al impacto emocional ”.

También ve clave el apoyo social, desde “la humanidad y la empatía”. Recalca que los comentarios como “esto pasará”, ”otros están peor” o “al menos, tú no has perdido a nadie” no son adecuados. Ya que, a pesar de decirse con buena intención, “pueden invalidar muchísimo los sentimientos de la persona”.