Asimismo, la acusada agradecía ante la víctima que el padre de ésta hubiese muerto para no tener que ver el "desastre de hija" que era, toda vez que la llamaba "puta profesional" y le manifestaba que debía haber "abortado". También llegó a amenazarla con encerrarla en su cuarto y agredirla allí día y noche.

No obstante, se ha acordado la suspensión de la pena de prisión durante el plazo de dos años, a condición de que la condenada no vuelva a delinquir en este periodo. La sentencia ya es firme y no se puede recurrir.