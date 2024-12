"Este año, sin duda, 'El Gordo' me ha tocado a mí" , señalaba Jesús Ibáñez hace unos días a Europa Press destacando su deseo de reconocer el trato y profesionalidad que recibió en los centros sanitarios públicos en los que fue atendido. "Contamos en nuestra sanidad pública con auténticos ángeles de la guarda que velan por los demás y que muchas veces se maltratan a nivel social e institucional inmerecidamente", destacó.

Jesús Ibáñez, que hace unos días entregó décimos del mismo número en el Hospital Torrecárdenas de Almería, ha llegado este jueves al hospital granadino acompañado por su familia. El hombre quería valorar "no sólo la profesionalidad sino también la humanidad del equipo, ya que entonces no sabía a lo que me enfrentaba, pero tenía mucho miedo, y es de resaltar la sensibilidad que tienen cuando tratan con el paciente, pues todo eran palabras de ánimo", ha dicho.