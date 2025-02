Los vecinos de la localidad onubense de Pozo del Camino no salían de su asombro tras el paso de un tornado que ha destrozado tendidos eléctricos y árboles este martes. En la zona conocida como Villa Antonia, el fenómeno ha causado daños en las calles y techos de viviendas, pero no hay que lamentar daños personales. La virulencia del tornado ha sido tal que ha terminado arrancando farolas.

La camara de seguridad de una casa ha reflejado cómo, de un momento a otro, el muro que tenían delante acababa derribado. Algunos vecinos no se explican como han logrado resguardarse: "Me he ido a una esquina de mi casa, donde no combatía el viento, y me he salvado de milagro", precisa un hombre. Horas después, muchos siguen evaluando los desperfectos que el fenómeno ha dejado en sus viviendas.