Según ha informado la organización sindical en una nota, "la carta recuerda al alcalde sevillano que el pasado mes de julio se firmó un acuerdo marco de negociación con las secciones sindicales que no se está cumpliendo", en el que se incluían numerosas actuaciones para mejorar los servicios municipales y las condiciones laborales de la plantilla municipal. "Desde la mayoría de la plantilla municipal, sentimos que no todos los servicios son igual de importantes para su Gobierno y, por ende, no todo su personal es igual para usted", ha concluido el escrito.