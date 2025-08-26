Los servicios de emergencia han encontrado muerto al hombre que se lanzó al río Guadalquivir, en Sevilla

El río Guadalquivir, una autovía para la droga: cansancio vecinal debido al paso incesante de narcolanchas

Compartir







Los servicios de emergencia han encontrado el cadáver del hombre que cayó al río Guadalquivir, en Sevilla. Aunque todavía no han confirmado la identidad de la víctima, han afirmado de que se trata de un varón joven y no sabe si se lanzó voluntariamente o si por el contrario se cayó accidentalmente, según ha informado el 'Diario de Sevilla'

El tráfico fluvial del río Guadalquivir fue interrumpido en Sevilla, entre la Torre del Oro y San Jerónimo, debido a las labores de búsqueda que iniciaron los servicios de emergencia para localizar al hombre que cayó al río a la altura de Plaza de Armas y del puente del Cristo de la Expiración, donde finalmente ha sido encontrado.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, alrededor de las 13:00 horas un ciudadano que se encontraba en la zona ha alertado de que un hombre que estaba corriendo "se había lanzado al río", y que otras dos personas se arrojaron tras él para intentar rescatarlo.

Los equipos que han participado en el rescate

Desde la sala coordinadora se movilizaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Bomberos de Sevilla, Autoridad Portuaria, Guardia Civil, Centro de Coordinación Operativa (Cecop), Policía Local y Policía Nacional. Por su parte, la Autoridad Portuaria notificaron de lo sucedido a los clubes náuticos, a las empresas de cruceros y a las compañías operativas de la zona sobre el corte del tráfico fluvial entre la Torre del Oro y San Jerónimo.