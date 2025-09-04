Un vecino de Valsequillo, en Córdoba, encuentra un obús de la Guerra Civil en una explotación agrícola

Redacción Andalucía Europa Press Córdoba, 04 SEP 2025 - 16:52h.

Lo encontró un vecino mientras realizaba labores en una explotación agrícola

La Guardia Civil ha destruido un obús de artillería 'Vickers', de 10,5 cm, modelo 1922, usado durante la pasada Guerra Civil Española, localizado en una explotación agrícola del municipio cordobés de Valsequillo.

Según ha indicado la Benemérita en una nota, se tuvo conocimiento del hallazgo a través de un aviso recibido en el puesto de la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo, en el que se informaba de que un vecino, mientras realizaba labores en una explotación agrícola, había encontrado lo que pudiera tratarse de un proyectil de artillería. Por ello, los agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar, localizando el objeto visualmente, señalizando y acordonando así la zona para seguridad de terceras personas.

Ante ello, inmediatamente la Guardia Civil pasó aviso a los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Comandancia de Sevilla, que se desplazaron a dicha localidad y confrmaron que se trataba de un obús de artillería 'Vickers', de 10,5 cm, modelo 1922, usado durante la pasada Guerra Civil Española.

El obús se encontraba en un deplorable estado de conservación, generando un riesgo de explosión fortuito, por lo que debido a que el lugar no disponía de las medidas de seguridad adecuadas, y ante el peligro de incendio que podría suponer realizar su desactivación y destrucción 'in situ', fue desplazado mediante un procedimiento seguro hacia un lugar próximo que sí reunía medidas adecuadas sin peligro de ningún tipo, procediendo a su destrucción.