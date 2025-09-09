Redacción Andalucía 09 SEP 2025 - 16:14h.

Un hombre estuvo a punto de ahogarse en la Playa del Peñón del Cura, en Mijas (Málaga) y fue rescatado gracias a la rápida acción de socorristas y bañistas, que formaron una cadena humana para sacarlo del agua

La víctima, que según testigos era un socorrista que había acudido antes a salvar a un menor, fue puesta a salvo mientras la bandera roja de prohibición de baño ondeaba en la playa

MálagaUn hombre estuvo a punto de ahogarse este pasado fin de semana en la Playa del Peñón del Cura, en Mijas (Málaga), pero la valentía y decisión de los bañistas que se encontraban en ese momento disfrutando de la jornada playera, le salvaron. El hombre fue rescatado gracias a la rápida intervención de los socorristas pero ayudados por todos los allí presentes.

Según un video publicado en las redes sociales de la cuenta @Fuengirolasequeja, más de veinte personas de distintas edades formaron una cadena humana para ayudar al hombre a salir del agua mientras las olas dificultaban la maniobra. Unas imágenes en las que se aprecia lo angustioso del momento, ya que el mar estaba bastante agitado y las olas cubrían una y otra vez a todos los bañistas que participaban en la operación.

Bandera roja en la playa

Algunos testigos han señalado que, en el momento del rescate, la bandera estaba roja, lo que supone la prohibición del baño. Añaden incluso que la persona rescatada era un socorrista que previamente se había adentrado para salvar a un menor que también se encontraba en dificultades.

La acción, tan coordinada como improvisada, permitió evitar una tragedia en una situación que podía haberse complicado rápidamente. Unas imágenes que han generado todo tipo de comentarios en las redes sociales: "La unión hace la fuerza", dice uno de ellos, "ponen en riesgos a los socorristas, es increíble", lamenta otra usuaria, "hermoso ejemplo de solidaridad, si así mismo hiciéramos para que todas las personas pudieran vivir dignamente, seguro lo lograríamos, no tenemos que esperar hasta que se ahoguen", dice otro de los comentarios.

Este incidente ha terminado con final feliz gracias a la intervención voluntaria de quienes allí se encontraban, aunque recuerda la necesidad y obligatoriedad de respetar las normas y prohibiciones.