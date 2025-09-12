Graban a dos niños circulando en una moto y sin casco por el centro de Sevilla

Redacción Andalucía Elena Moral 12 SEP 2025 - 17:27h.

Dos niños, sin casco ni medidas de seguridad, circularon con una moto por el centro de la capital hispalense

"A mi casa", respondiendo tranquilamente cuando una mujer que iba en un turismo les preguntó a dónde iban

SevillaUna insólita imagen grabada en las calles de Sevilla está recorriendo las redes sociales. Se trata del vídeo de dos niños circulando montados en una moto eléctrica. Los pequeños, que van por el carril central, sin casco y sin ninguna medida de protección, apenas alcanzan a tocar el suelo con sus pies. Informa en el vídeo Elena Moral.

Dicho instante fue capturado desde un coche que iba justo detrás de ellos. Una vez que el vehículo llega a su altura, una mujer les pregunta hacia dónde van. "A mi casa", responden los pequeños con total y absoluta tranquilidad.

Los menores, de unos 7 u 8 años, intentando mantener el equilibrio, sorteaban el tráfico por una de las vías más transitadas de la capital andaluza mientras el resto de conductores observaban el momento completamente estupefactos.

Una inusual escena que, afortunadamente, quedó en un susto. Eso sí, los niños fueron obedientes y se subieron a la acera cuando desde otro turismo así se lo indicaron.

Por otra parte, hay que destacar que la licencia AM es el permiso de conducción que habilita para manejar ciclomotores de dos o tres ruedas y cuadriciclos ligeros con una cilindrada máxima de 50 centímetros cúbicos y una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. Para ello, hay que tener al menos 15 años.