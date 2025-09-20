Redacción Andalucía 20 SEP 2025 - 03:00h.

Una profesora asegura haber sido presionada por la dirección de su centro tras comunicar su condición, llegando a insinuarle que debía abandonar su puesto

El testimonio, difundido por la activista cordobesa Belén Jurado, alerta sobre el trato a los profesionales y alumnos con diversidad funcional en las aulas

CórdobaLa vuelta al colegio ha dejado un duro testimonio en el ámbito educativo. Una profesora de Formación Profesional, que prefiere mantener el anonimato, ha denunciado haber sido víctima de discriminación en su propio centro durante la primera semana de clases debido a su discapacidad.

El relato ha salido a la luz a través de la activista cordobesa Belén Jurado, madre de dos hijos y creadora del Proyecto Madres #YNoPasaNada, quien en sus redes sociales ha compartido el mensaje privado recibido de la docente. “He sufrido una discriminación en esta primera semana como no me había pasado en la vida, después de poner al equipo directivo en mi conocimiento de mi discapacidad y mi condición”, comienza diciendo la profesora en su testimonio.

Según relata, tras informar de su situación al equipo directivo, se le insinuó que “una persona ciega no puede ser piloto aunque quiera”, en referencia a las dificultades que consideraban tendría para impartir clases. “Han sido dos largas conversaciones en las que me han humillado y tratado mal, insinuando que darme adaptaciones es darme un trato de favor con respecto al resto”, añade.

Baja laboral y denuncia al centro

La situación ha afectado gravemente a su salud mental: “estoy para pedir la baja médica porque mis niveles de ansiedad no son ni medio normales, y probablemente una vez me la den, denuncie”, asegura.

Más allá de lo personal, la profesora reflexiona sobre lo que este trato significa para el alumnado con necesidades educativas especiales: “Si me tratan a mí así, ¿Cómo van a tratar a los chavales diferentes? Estoy aterrada”.

De momento, tanto la docente como la activista han preferido no revelar la identidad del centro, ya que podría derivar en un proceso judicial.