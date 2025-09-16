Rocío Amaro 16 SEP 2025 - 12:03h.

Una mujer denuncia que un hombre trató de forzarla a subir al coche con su hijo de dos años en el aparcamiento de un centro comercial de Chiclana de la Frontera

La rápida intervención de la Guardia Civil permitió detener al presunto agresor, que cuenta con antecedentes y será puesto a disposición judicial

CádizPudo terminar en tragedia pero se quedó en un gran susto. En Chiclana de la Frontera, Cádiz, la valentía de una madre, la ayuda de varios vecinos y la rápida intervención de la Guardia Civil, lograron detener al presunto autor de un intento de secuestro a una mujer y a su hijo de dos años.

Los hechos ocurrieron este lunes cuando la mujer, acompañada del pequeño, fue abordada de manera violenta en el aparcamiento de un centro comercial. Según ha relatado la propia víctima en redes sociales, el individuo la cogió “del cuello con algo punzante y me dijo que si gritaba me pincharía”. En cuestión de segundos intentó obligarla a introducirse en su coche junto al niño: "qué es lo que quieres", repetía ella atemorizada.

La mujer, en un ataque de nervios y casi sin saber cómo, decidió enfrentarse a su agresor y logró zafarse. “Con mi hijo de la mano pensé dos segundos y al levantar la cabeza vi que había más gente, así que le agredí con el codo y me separé de él. Intentó agarrarme de nuevo y volví a empujarlo, mientras gritaba pidiendo ayuda”, escribió en su testimonio en Facebook.

Unos minutos de auténtico terror que acabaron con un gran revuelo en la zona y con la ayuda de una pareja de vecinos que acompañaron a la víctima en los momentos más delicados: "no se separaron de mi". El agresor salió caminando con total normalidad y "diciendo que yo era su mujer y que estaba loca".

El agresor fue detenido y cuenta con numerosos antecedentes

Minutos después, agentes de la Guardia Civil de Chiclana localizaron y detuvieron al presunto agresor, que ya contaba con antecedentes por otros hechos delictivos. El individuo pasará a disposición judicial acusado de varios delitos de robo con violencia e intimidación.

Desde la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL Cádiz) se ha subrayado la importancia de la rápida actuación policial. “Nuestro reconocimiento y gratitud a los agentes de Chiclana, cuya pronta intervención ha evitado que este individuo siguiera poniendo en riesgo la seguridad de las familias”, expresaron en un comunicado.

El colectivo también quiso poner de relieve la valentía de la madre y la ayuda ciudadana, al tiempo que insistió en reclamar más medios y personal para reforzar la seguridad en municipios como Chiclana. “No podemos seguir con un déficit de guardias civiles que no hagan seguras nuestros pueblos y ciudades”, remarcaron.

Todo quedó en un susto tras el cual JUCIL Cádiz ha querido "destacar la importancia de contar con una Guardia Civil cercana, profesional y entregada, que protege a nuestros vecinos en cualquier circunstancia"