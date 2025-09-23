Redacción Andalucía Europa Press 23 SEP 2025 - 10:54h.

El accidente se produjo de madrugada en el kilómetro 578 de la N-IV, donde el motorista impactó contra un eucalipto caído en la vía

Los servicios de emergencia solo pudieron certificar el fallecimiento tras acudir al lugar junto a Bomberos y Guardia Civil

SevillaUn motorista de 42 años de edad ha muerto en la madrugada de este martes 23 de septiembre tras chocar contra un árbol caído en la calzada en la carretera N-IV a su paso por la localidad sevillana de Utrera, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios conductores han alertado sobre las 02.09 horas del siniestro de un motorista que había colisionado contra un eucalipto en la N-IV en sentido Sevilla en el kilómetro 578.

Al lugar han acudido a auxiliar al afectado efectivos de Bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil y servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que solo han podido certificar la muerte del motorista.