Denunciado el conductor de un furgón fúnebre que circulaba por la A-4 sin una rueda

Redacción Andalucía Europa Press 22 SEP 2025 - 16:07h.

La Guardia Civil ha denunciado al conductor de un furgón fúnebre utilizado para rodajes cinematográficos tras ser visto circulando sin un neumático en la A-4 a su paso por Córdoba

CórdobaLa Guardia Civil ha localizado y denunciado al conductor de un furgón fúnebre usado para servicios cinematográficos que circulaba sin uno de sus neumáticos en la autovía A-4 a su paso por la provincia de Córdoba, tras la investigación iniciada a raíz de un vídeo publicado en las redes sociales.

Según ha detallado la Benemérita en una nota, en dicho vídeo se mostraba la circulación de un vehículo fúnebre circulando sin el neumático correspondiente al lado izquierdo del eje trasero. Los hechos tuvieron lugar el día 5 de septiembre, cuando el conductor implicado circulaba por la A-4 a la altura del punto kilométrico 419,500, sentido Madrid.

Después de la visualización y análisis de las imágenes, realizado por el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación Seguridad Vial perteneciente a la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Córdoba, una vez constataron los hechos y tras realizar las gestiones oportunas, identificaron al conductor responsable.

Un vehículo de cine

De este modo, se ha procedido a denunciar los hechos al Reglamento General de Circulación por circular con el vehículo en condiciones técnicas que comprometían seriamente la seguridad vial, así como por no abandonar una autopista o una autovía por la primera salida cuando por razones de emergencia se vea obligado a circular a velocidad anormalmente reducida. Dicho vehículo actualmente no realiza servicios funerarios, sino que es utilizado por un particular para servicios cinematográficos.

La Guardia Civil recuerda la importancia de mantener los vehículos en perfecto estado de conservación y que en caso de detectar una avería o emergencia, el conductor, abandone la vía lo antes posible, evitando de este modo riesgos innecesarios tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía.