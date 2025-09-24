Disneyland París busca trabajadores en Andalucía para unirse a su plantilla en 2026

Redacción Andalucía 24 SEP 2025 - 03:00h.

Disneyland París celebrará un casting en Sevilla el 14 de octubre para contratar personal de hostelería, restauración y atención al cliente en sus parques, hoteles y Disney Village

La compañía ofrece contratos temporales y permanentes, entrevistas en francés y alojamiento limitado, y busca tanto candidatos con experiencia como personas que quieran su primer empleo

SevillaDisneyland París ha puesto en marcha un proceso de selección en España y hará parada en Sevilla el próximo 14 de octubre de 2025 con un casting presencial para reclutar personal. La cita será en el Hotel Meliá Lebreros y forma parte de una gira de contratación que también pasará por Valencia el día 16.

La compañía busca cubrir puestos en hostelería, restauración y atención al cliente en sus parques, hoteles y en Disney Village. Entre los perfiles más demandados están camareros, cocineros, barman, empleados de restauración y agentes de recepción y taquilla, aunque el abanico de oportunidades es mucho más amplio.

Disneyland París ofrece contratos temporales de 2 a 8 meses entre marzo y octubre de 2026, con disponibilidad obligatoria en julio y agosto, así como contratos indefinidos a partir de diciembre de 2025. Algunos candidatos podrían incluso recibir una oferta de trabajo en el mismo día del casting.

Indispensable francés e inglés

El proceso incluye entrevistas en francés y, en algunos casos, una evaluación en inglés. Los seleccionados podrán optar a alojamiento en el resort (plazas limitadas).

Desde la organización animan a postularse tanto a personas que buscan su primer empleo como a quienes desean un nuevo reto profesional, subrayando que se trata de formar parte de un equipo de más de 19.000 Cast Members que mantienen viva la magia de Disney en Europa.

Los interesados pueden presentarse directamente el día del evento o inscribirse previamente online a través de la web oficial de empleos de Disneyland París.