La enfermedad ha progresado de manera "rápida" y el tumor mide ya 27 centímetros, con metástasis

La paciente ha presentado una demanda de responsabilidad patrimonial contra el SAS por 345.344,91 euros

Una mujer sevillana, que responde a las iniciales I.L.B, ha demandado al Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por un "error" médico relacionado con un tumor en una pierna, concretamente un sarcoma pleomórfico indiferenciado grado 3, "el más alto".

Tal como ha informado la representación legal de esta mujer, de 44 años, la paciente acudió al servicio de urgencias del centro de salud de Cantillana el 14 de junio de 2024 por un dolor en la pierna derecha, "desde la rodilla hacia arriba". Durante ese mes de junio, la mujer acudió hasta doce veces al centro y realiza tres consultas telefónicas.

Cronología de un infierno

Según el relato recogido en una nota de prensa, simultáneamente, I.L.B. acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Virgen Macarena hasta en cinco ocasiones en las que se le realizaron exploración y radiografía de rodilla. En dichas visitas quedó descrito el dolor y reflejado la "buena movilidad presente en la rodilla y ausencia de lesiones en la misma".

El 3 de noviembre de 2024, cuatro meses después, se le realizó una resonancia magnética cuyo diagnóstico apunta a un "desgarro meniscal más condropatía rotuliana grado IV".

El 10 de diciembre de 2024, "debido al incremento del dolor, se le aumentó la prescripción de medicamentos y analgésicos".

El 1 de enero de 2025, "debido al padecimiento sufrido y las dificultades para caminar y valerse por sí misma --debiendo ser transportada mediante silla de ruedas--, I.L.B. requirió nueva atención hospitalaria al sufrir un accidente en su vivienda, realizándosele nueva radiografía de rodilla, sin realizar cualquier otro tipo de prueba complementaria, pese a la continuidad en el tiempo de los síntomas".

El 31 de marzo de 2025, acudió de nuevo a Urgencias del Macarena debido a "náuseas intensas, con sensación de plenitud tras las comidas, así como molestias abdominales constantes". Debido a ello, se le realizaron pruebas de imagen abdominales, apareciendo como "hallazgo incidental" una masa en la raíz del muslo, la cual "no puede apreciarse de forma íntegra, recomendando su estudio independiente de sarcoma pleomórfico indiferenciado grado 3, tumor de 21 centímetros".

El comité de tumores del Hospital Virgen del Rocío practicó biopsia en abril de 2025 que confirmó el diagnóstico de sarcoma pleomórfico indiferencia grado 3, "el más alto". En ese mes, fue trasladada al Hospital Virgen del Rocío, habiéndose decidido realizar tratamiento de quimioterapia siendo fallido éste por complicaciones digestivas e infecciosas. Posteriormente, es trasladada a la unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Lázaro.

El tumor ha avanzado y provocado ya una metástasis

A consecuencia de estos hechos, y tras una actuación por parte del Servicio Andaluz de Salud que "a todos los efectos se antoja ineficaz e insuficiente, derivada de su reticencia a realizar las pruebas necesarias para un correcto diagnóstico, así como de la falta de atención y lentitud en el procedimiento, la enfermedad ha progresado de manera "rápida" y el tumor mide ya 27 centímetros, con metástasis y sufrimiento severo para la paciente, que ha quedado "desamparada y con pronóstico médico de fallecimiento en un periodo corto de tiempo".

"La demora en el diagnóstico se debe a una falta de celo en las labores de los facultativos del SAS al escatimar en la realización de pruebas complementarias y estudio del caso", argumenta el bufete Sires Abogados. "Es incomprensible cómo se pudo permitir que la dolencia original fuese agravándose hasta alcanzar un estado de imposibilidad de tratamiento, aumentando con ello el dolor y padecimiento del paciente, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad". Por ello, la paciente ha presentado una demanda de responsabilidad patrimonial contra el SAS por 345.344,91 euros, que "deberá ser objeto de actualización si se produce el fatal fallecimiento advertido en los informes medicos".