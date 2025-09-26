La Consejería de Educación ha suspendido al docente como medida cautelar tras reconocer los hechos

Un examen médico a un profesor de Mallorca condenado por abusos a un menor determinará si está en condiciones de impartir clases

Un profesor del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre ha reconocido que mantuvo relaciones con dos estudiantes y que les había confesado por correo electrónico y en redes sociales que se había "enamorado de ellas".

Según informa ‘Málaga Hoy’, el docente declaró ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, que con una de las alumnas llegó a tener dos encuentros sexuales en su vivienda, con relaciones consumadas. El docente también aseguró que a una de las chicas le pidió permiso a través de un mensaje para recoger en un libro que estaba escribiendo los detalles sobre las relaciones que habían tenido.

En una entrevista del citado medio con tres de las estudiantes que denunciaron e hicieron público su caso, aseguraron que el investigado, que también se dedica a la literatura, se inspiró en la vida de una de ellas para escribir una de sus novelas con alto contenido sexual.

Se inspiró en la vida de una de ellas para escribir un libro sexual

La acusación particular señala que, cuando ocurrieron los hechos, tenía aislada a una de las menores y que fue su madre la que, tras percatarse de la relación, se dirigió a hablar con él. Después se llevó a la joven a Escocia.

En palabras de la abogada, recogidas por ‘Málaga Hoy’, el profesor “siguió un plan premeditado” y se “aprovechó de su superioridad en el centro” como docente y la “importante diferencia de edad respecto a las alumnas”, así como del "conocimiento que tenía de los problemas sociales y familiares" que las menores presentaban.

Educación suspende al profesor de sus funciones

La Consejería de Educación, perteneciente a la Junta de Andalucía, ha adoptado este viernes la medida cautelar de suspender las funciones del profesor, mientras continúa la investigación por presuntos abusos sexuales a varias alumnas.

La decisión se ha aplicado “una vez conocidas las declaraciones admitiendo los hechos” por los que está siendo juzgado, según el periódico malagueño. El profesor fue detenido en 2021 y después quedó en libertad a la espera de juicio, con la prohibición de contactar con menores a través de redes sociales.