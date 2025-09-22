Ordenan al condenado a someterse a un examen médico para determinar si está en condiciones de impartir clases

La jueza retoma la causa contra el excapellán del colegio Highlands de Madrid investigado por presuntos abusos

Compartir







Palma de MallorcaUna comisión integrada por representantes de la administración balear y de los sindicatos educativos ha ordenado a Miquel Roldán, profesor del colegio Maria Antònia Salvà de Palma condenado por abusos a un menor, someterse a un examen médico para determinar si está en condiciones de impartir clases.

Once de los 14 integrantes de la comisión han votado a favor de esta evaluación, dos se han abstenido y uno ha votado en contra, según han informado fuentes de entidades participantes en la reunión, celebrada este lunes.

La citación se planteará para este mismo martes y de no acudir sin una razón justificada, el profesor podría ser objeto de expediente y ser apartado de la docencia, que es la reclamación que desde el inicio de curso plantean las familias de los alumnos del colegio Maria Antònia Salvà, que mantienen una huelga desde el pasado día 10 para exigir que Roldán no esté en contacto con los estudiantes.

La Conselleria de Educación puso en marcha este procedimiento para tratar de atender la demanda de los padres después de que el pasado febrero se frustrara un intento similar por la falta de apoyo de los sindicatos.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía de Castellón pide 10 años de cárcel para un hombre que abusó sexualmente de una menor de 13 años, a la que dejó embarazada

La administración autonómica no atendió la petición de inhabilitarle

La administración autonómica ha utilizado esta vía porque el juez que condenó por abusos al profesor, que tiene recurrida la sentencia, no atendió la petición de la Abogacía de la comunidad para inhabilitarle.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Educación confía en que del examen médico se derive una evaluación psiquiátrica que establezca que el profesor condenado no está en condiciones de trabajar con menores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Si la decisión técnica coincide con la demanda de los padres, la Conselleria de Educación podría asignarle tareas en las que no tratara directamente con los menores.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Actualmente a Roldán, que tiene una plaza como interino, se le ha asignado un profesor de apoyo para evitar que esté a solas con sus alumnos.

La comisión paritaria está formada por diversos responsables de las consejerías de Educación, Salud, Trabajo y Familias, y representantes de los sindicatos con mayor representación en la enseñanza.

La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca ha expresado su respaldo a la comunidad educativa del colegio afectado y aboga por modificar las leyes para que acosadores y autores de otros delitos como los de odio y violencia de género no trabajen como profesores.