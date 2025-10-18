Redacción Andalucía Europa Press 18 OCT 2025 - 18:59h.

El hallazgo del varón fallecido se ha producido a las 14:15 horas en la calle Real de Utrera de Dos Hermanas

Emergencias había recibido un aviso "por agresión" a un vecino y tratan de dar con el presunto autor del crimen

Compartir







SevillaLa Policía Nacional está investigando la muerte de un hombre que ha sido encontrado en la localidad de Dos Hermanas (Sevilla). Según han apuntado varios medios como 'ABC', habría recibido un disparo, lo que le habría ocasionado el fallecimiento.

El hallazgo del cadáver de la víctima se ha producido a las 14:15 horas de este 18 de octubre, tal y como han trasladado fuentes policiales y del 112 de Andalucía a Europa Press. Alguien había llamado a emergencias "por una agresión" a un vecino.

Hasta un inmueble de la calle Real de Utrera, en la localidad nazarena, se han movilizado agentes y sanitarios. Los efectivos tratan de averiguar qué ha sucedido exactamente, el motivo del ataque con arma de fuego y quiénes están implicados en los hechos.