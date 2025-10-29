Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Andalucía

Terremoto de magnitud 4,2 en el mar de Alborán, en la costa de Almería: el epicentro ha sido registrado en el mar

Terremoto de magnitud 4,2 en el mar de Alborán, en la costa de Almería: el epicentro ha sido registrado en el mar
Terremoto de magnitud 4,2 en el mar de Alborán, en la costa de AlmeríaEuropa Press
Compartir

 Un terremoto de magnitud 4,2 se ha registrado a las 22:38 horas de este miércoles en la zona de Alborán Norte, frente a la costa de Almería, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo, con una profundidad de 10 kilómetros, ha tenido su epicentro en el mar, al suroeste de la provincia y frente al litoral de El Ejido, en una zona habitual de actividad sísmica moderada. Por el momento no se han comunicado daños ni incidencias, aunque el temblor ha podido sentirse en algunos municipios del litoral almeriense, de acuerdo con las primeras observaciones del IGN. 

PUEDE INTERESARTE
Temas