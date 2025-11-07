Claudia Barraso 07 NOV 2025 - 19:42h.

Hace 11 días que no se sabe nada de Ana Belén D.T, una joven de 28 años que desapareció en Roquetas del Mar

Ana Belén D.T, es una joven de 28 años cuyo paradero se perdió hace 11 días. La joven almeriense desapareció el pasado 27 de octubre y desde entonces nadie sabe nada de ella. Sus familiares y amigos han difundido su imagen con el objetivo de poder encontrarla. Una fotografía que también han sido publicada por el Centro Nacional de Desaparecidos junto con su descripción física para pedir la colaboración ciudadana.

El Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerio de Interior ha informado que la joven lleva 11 días desaparecida. Fue vista por última vez el 27 de octubre en el municipio almeriense de Roquetas de Mar. Desde ese día, nadie la ha vuelto a ver ni a saber nada de ella, ni dónde se encuentra ni si se fue por voluntad propia. Cualquier información es imprescindible para acercarse a su posible localización, por el momento, no hay ninguna confirmación de que los agentes tengan a alguna persona como sospechosa de su desaparición.

La descripción de la joven

Según la información que ha sido trasladada desde el organismo a través del cartel, Ana Belén mide alrededor de 1,55 metros de estatura y es de constitución normal. Además, añade, tiene los ojos de color marrón y tiene el pelo castaño, ondulado y largo.

Si dispone de información sobre una desaparición, se pide contactar con la Policía Nacional (091), Emergencias (112) y Guardia Civil (062). También se puede contactar con SOS Desaparecidos en los teléfonos 649 952 957 o 617 126 909. La ayuda ciudadana puede ser clave en numerosos casos.