Mansour, el héroe guineano que salvó a una anciana en la DANA y que ahora vive bajo un puente: "No lo entiendo"

El joven se convirtió en el 'héroe de Málaga' tras salvar a una mujer que se había quedado atrapada en medio de una gran inundación

Más de un año después, Mansour vive bajo el Puente del Carmen y reclama ayuda

Hace un año, cuando la DANA azotó Valencia y otras localidades españolas, Mansour se convirtió en el 'héroe de Málaga' tras salvar a una anciana que se había quedado atrapada en medio de una gran inundación, infoma J. Palacios en el vídeo.

El guineano tenía solo 19 años cuando se adentró en las corrientes de agua, cruzó la zona inundada y cogió en brazos a la mujer para dejarla en un lugar a salvo.

Ese momento se convirtió en uno de los más virales, y gracias a su hazaña, recibió una mención de honor por parte del Ayuntamiento de Málaga y consiguió ser el rey Baltasar de la cabalgata de este 2025.

Su situación actual

Ahora, más de 12 meses después de su heroicidad, el joven se encuentra sin recursos económicos y viviendo debajo de un puente.

"Yo no entiendo por qué estoy viviendo una mierda, por qué no estoy tranquilo, porque yo tampoco lo entiendo", narra Mansour a Informativos Telecinco.

Y es que hace tan solo unos meses decidió probar suerte en Madrid, donde le esperaba un trabajo, un hogar y un buen sueldo. Sin embargo, no fue así: "La empresa me estaba pagando 120 euros al mes. Yo no puedo estar en la capital malviviendo", se lamenta. Tras varios meses viviendo en la calle, decidió regresar a Málaga, pero, por el momento, su vida no ha mejorado.

El joven sigue sin vivienda, sin trabajo, sin papeles y sin dinero. Vive bajo el Puente del Carmen, también conocido como el Puente Muelle Heredia. Es solicitante de asilo y llegó a España hace tres años. Ante su nueva y delicada situación, lanza una petición: "Necesito papeles para poder trabajar".

Algunos vecinos no se han olvidado de él, y en estas fechas tan señaladas, han decidido brindarle ayuda. En concreto una mujer, Ana, gracias a quien tendrá un lugar donde pasar la Nochebuena.