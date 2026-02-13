Aviso naranja por fuerte viento en la Sierra de Madrid: piden precaución y el uso de cadena

Elena González 13 FEB 2026 - 08:38h.

La Aemet activa alerta roja en la provincia de Castellón por los fuertes vientos para este sábado

La borrasca Nils se cobra su primera víctima mortal tras derrumbarse un techo de una nave industrial en Barcelona

Tras el paso de la borrasca Nils, la séptima de 2026, que ha dejado situaciones extremas a causa de las intensas rachas de viento, de más de 100 km/h, en buena parte de Cataluña, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), llega el nuevo temporal Oriana que pone en aviso a toda España por nieve, lluvia y, sobre todo, viento y olas, en un día en el que doce comunidades autónomas (CCAA) tendrán aviso por nivel naranja y la Comunidad Valenciana lo tendrá por rojo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, este aviso rojo está en Castellón, donde se esperan rachas de 140 kilómetros por hora (km/h).

En concreto, tienen avisos naranja por viento Andalucía (Almería); Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza); Baleares (Menorca, Ibiza y Formentera); Castilla-La Mancha (Albacete); Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona); Región de Murcia (Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas); Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia) y Melilla.

Al margen de ello, hay avisos amarillos por viento en Andalucía (Córdoba, Jaén y Málaga); Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa); Baleares (Mallorca); Cantabria (su litoral, Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro); Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria); Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo); Comunidad de Madrid (Sierra de Madrid); Región de Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón); Comunidad Foral de Navarra (Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra); País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya); La Rioja (Ibérica riojana) y Canarias (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife).