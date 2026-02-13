Aviso naranja por fuerte viento en la Sierra de Madrid: piden precaución y el uso de cadena

La borrasca Oriana pone en aviso a España por nieve, lluvias y viento: la Comunidad Valenciana está en nivel rojo
La Aemet activa alerta roja en la provincia de Castellón por los fuertes vientos para este sábado
La borrasca Nils se cobra su primera víctima mortal tras derrumbarse un techo de una nave industrial en Barcelona
Tras el paso de la borrasca Nils, la séptima de 2026, que ha dejado situaciones extremas a causa de las intensas rachas de viento, de más de 100 km/h, en buena parte de Cataluña, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), llega el nuevo temporal Oriana que pone en aviso a toda España por nieve, lluvia y, sobre todo, viento y olas, en un día en el que doce comunidades autónomas (CCAA) tendrán aviso por nivel naranja y la Comunidad Valenciana lo tendrá por rojo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, este aviso rojo está en Castellón, donde se esperan rachas de 140 kilómetros por hora (km/h).
En concreto, tienen avisos naranja por viento Andalucía (Almería); Aragón (Huesca, Teruel y Zaragoza); Baleares (Menorca, Ibiza y Formentera); Castilla-La Mancha (Albacete); Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona); Región de Murcia (Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas); Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia) y Melilla.
Al margen de ello, hay avisos amarillos por viento en Andalucía (Córdoba, Jaén y Málaga); Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa); Baleares (Mallorca); Cantabria (su litoral, Liébana, Centro y Valle de Villaverde y Cantabria del Ebro); Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria); Castilla-La Mancha (Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo); Comunidad de Madrid (Sierra de Madrid); Región de Murcia (Campo de Cartagena y Mazarrón); Comunidad Foral de Navarra (Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra); País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya); La Rioja (Ibérica riojana) y Canarias (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife).
Cortan el acceso y piden a los esquiadores que se abstengan de subir a Sierra Nevada
Desde Fomento han decidido cortar el acceso y desde Cetursa piden a los esquiadores que se abstengan de subir a Sierra Nevada, ya que a todo esto se suma que las condiciones meteorológicas van a hacer que, al menos este sábado, la estación permanezca cerrada.
En Galicia los pescadores califican la situación climatológica como una catástrofe
Los pescadores lo califican como una catástrofe económica de las que no recordaban. Desde el 1 de enero ha habido en Galicia solo cuatro días sin lluvia. Una situación que la Conselleira de Medio Ambiente ha tachado como dramática, ya que se calcula, atención, que con lo que ha llovido desde principios de año se podría abastecer a toda la comunidad durante 113 años.
Los 180 vecinos de Benaoján vuelven a sus casas
Los 180 vecinos de Benaoján han vuelto a sus casas, tenían la incertidumbre de saber cómo se las iban a encontrar. Y, por ejemplo, en un hotel lo que se han encontrado es 20 centímetros de agua en los bajos del establecimiento. Ahora están sacando todo lo que pueden y lo cierto es que dan gracias que la presa de Montejaque, 100 años después, ha evitado que hubiera más inundación y que sus negocios y establecimientos quedasen destruidos.
Máximo riesgo en Castellón por fuertes vientos de hasta 140 km/h
En Castellón han recibido el envío del Es-Alert por ese temporal, porque mañana llegará lo peor. El riesgo es extremo por esas fuertes rachas de viento que mañana pueden alcanzar hasta 140 km/h, una intensidad que empezaremos a notar especialmente a partir de la medianoche. A las 12:00 se activa el aviso rojo en la provincia de Castellón y Naranja en prácticamente el resto de la Comunitat Valenciana, entre por el riesgo que supone esta. Borrasca se han tomado medidas como la suspensión de las competiciones deportivas y las festividades programadas al aire libre este fin de semana.
Las fuertes rachas de viento sacuden Barcelona con efectos que aún permanecen en las calles
En Barcelona siguen cayendo los árboles. Una moto se salvó de milagro porque quedó muy pocos metros de este árbol. Venía del interior de esa casa, estaba en el jardín, se partió por la mitad y cayó sobre este muro derribando parte de él, pero les voy a pedir que me acompañen unos pocos metros.
Tampoco hay que moverse demasiado para ver las consecuencias de la racha de viento de ayer hasta el final. Este muro que ahora mismo está tapado por estas bolsas. que se cayó por completo en el suelo por rachas de viento en Castelldefels, que ayer alcanzaron los 108 kilómetros por hora.
Advierten de que la ascensión al Moncayo no es ahora senderismo, sino una ruta invernal
El Gobierno aragonés, a través de la campaña Montaña Segura, ha advertido este viernes que la ascensión al pico Moncayo no es senderismo ni una "simple excursión" en estos momentos, sino que las condiciones actuales derivadas de las borrascas convierten el itinerario en una ruta invernal.
Una fallecida en Cataluña en un día de precipitaciones y fuertes vientos en la Península
Este viernes de precipitaciones generalizadas y fuertes vientos en toda la Península bajo la influencia de la borrasca Oriana, una mujer ha fallecido en Barcelona, ha habido olas de hasta siete metros en Galicia y avisos amarillos en Aragón y Ceuta, donde se mantiene el naranja por oleaje.
Los embalses de la cuenca del Guadalquivir ganan casi 2.600 hectómetros y están al 80 %
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha informado este viernes de que el volumen de agua almacenada en los embalses de esta cuenca han experimentado un incremento "muy significativo" desde el inicio de la borrasca Leonardo (21 de enero) y, en total, han ganado 2.591 hectómetros cúbicos, pasando del 47 al 80 % de su capacidad total.
La nieve complica la circulación entre Asturias y León
La nieve caída en las últimas horas obliga a circular con precaución por la autopista del Huerna (AP-66), principal vía de comunicación entre Asturias y León, en la que se recomienda no sobrepasar la velocidad de 100 kilómetros por hora, mientras que los camiones deben circular por el carril derecho y se les prohíbe realizar adelantamientos, según informa la empresa concesionaria este viernes.
El alcalde de Badajoz advierte de una subida del nivel del agua en el Guadiana
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha lanzado una advertencia a los vecinos de la ciudad para que extremen las precauciones ante la previsión de que suba el nivel del agua en río Guadiana a su paso por la ciudad en las próximas horas debido a los desembalses que se están realizando en toda la cuenca.
La Generalitat Valenciana lanza un Es-Alert ante los fuertes vientos de este sábado
La Generalitat ha enviado este viernes por la tarde un mensaje Es-Alert a los móviles para avisar de los fuertes vientos que se esperan este sábado en la Comunidad Valenciana y pedir que se eviten desplazamientos, las actividades en exterior y las llamadas innecesarias a 112.
El Ministerio de Educación cierra todos sus centros en Melilla esta tarde por el viento
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de Melilla ha ordenado el cierre de todos sus centros e instalaciones en la tarde de este viernes debido a la borrasca Oriana, que ha obligado a activar el aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 km/h.
El río Duero alcanza su máximo del año en Zamora con 1,1 millones de litros por segundo
El río Duero a su paso por la ciudad de Zamora ha alcanzado este viernes por la tarde su máximo caudal del año, 1.100 metros cúbicos por segundo, lo que supone 1,1 millones de litros de agua cada segundo, han informado fuentes municipales.
El viento impide a un avión despegar del aeropuerto de Asturias a Barcelona este viernes
El vuelo Vueling Airlines VY1574, con salida programada desde el Aeropuerto de Asturias hacia Barcelona a las 13:20 horas, ha quedado en tierra este viernes sin poder despegar tras una jornada marcada por un viento intenso a causa de la borrasca 'Oriana'.
La Comunidad Valenciana se prepara para una alerta roja y naranja por vientos huracanados
La Comunidad Valenciana afronta un temporal de viento que este sábado activará la alerta roja (riesgo extremo) en la provincia de Castellón por rachas de hasta 140 km/h, y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido actividades y cerrado espacios.
Continúa el aviso rojo por desbordamiento en ocho puntos del Jarama, Henares y Alberche, en Madrid
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activo este viernes los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en varios puntos de los ríos Jarama, Alberche, Henares y Guadarrama.
Concretamente en el caso del Jarama se trata de las estaciones de medición de Puente Titulcia (Ciempozuelos), Mejorada-San Fernando de Henares, Algete (San Sebastián de los Reyes), Valdepeñas (Patones) y otra más en San Fernando de Henares.
Melilla cierra su puerto hasta el domingo, cancela clases lectivas y suspende la cabalgata de Carnaval
Melilla ha cerrado desde este viernes hasta el domingo su puerto en sus conexiones marítimas con Málaga, Almería y Motril (Granada), cancelado todas las clases y demás actividades educativas desde esta tarde, suspendida la Cabalgata de Carnaval que estaba fijada para el sábado y clausurados parques y demás instalaciones públicas al aire libre por la alerta de vientos que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.