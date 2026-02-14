El mensaje se ha hecho viral en redes sociales tras asegurar que no tienen problemas con los perros en su hotel
La empresa que da 'baja de maternidad' a los empleados que tienen una nueva mascota: "Nos dan varias semanas"
El debate sobre la presencia de los perros en el interior de los edificios o establecimientos siempre está latente. Y en esta ocasión lo refleja el cartel que ha colgado la gerencia de un hotel y al que ha tenido acceso el hostelero Jesús Soriano, quien lleva la famosa cuenta @Soycamarero.
Esta gerencia se muestra a favor de las mascotas en los hoteles, aunque no sean perros guías: "Son bienvenidos". En el cartel comparan la estancia de estos animales con las de algunas personas que no son muy respetuosas con el negocio: "Nunca tuvimos perros que fumaran en la cama, quemando las sábanas".
Y añaden: "Nunca un perro nos robó toallas o puso la televisión a todo volumen o se peleó con su compañero de habitación. Nunca tuvimos perros borrachos que rompieran muebles". La gerencia acaba el mensaje con una frase que se ha vuelto viral en redes sociales: "Por eso, si su perro responde por usted, usted también es bienvenido". El debate no ha tardado en surgir en redes, donde algunos usuarios se muestran a favor y otros en contra de esta medida.
¿Qué dice la ley sobre la presencia de animales en hoteles?
La Ley de Bienestar Animal, establecida desde septiembre de 2023, obliga a cualquier establecimiento a indicar de manera clara si son "pet friendly" o no. Las mascotas no deben quedarse solas ni deben acceder a las zonas de manipulación de alimentos.
Los hoteles deben señalar claramente la política de admisión de animales. Es obligatorio informar con antelación si se viaja con mascota.
- Tienen acceso restringido normalmente a restaurantes, spas o zonas de desayuno, aunque pueden acompañar en terrazas o en las zonas concretamente designadas.
- El dueño será el responsable de los daños materiales o molestias causados por el animal.
- Algunos hoteles aplican restricciones de peso, el número de mascotas o incluso excluyen razas consideradas potencialmente peligrosas.