Alberto era conocido en San José de la Vega como 'El Coletas' por su característico pelo largo y negro. Pocos vecinos lo conocen en la pedanía, tan solo les suena el mote. Ellos aseguran que iba siempre solo en el coche y que casi nunca se le veía por el pueblo, según informa 'elDiario.es'. Nadie era consciente de que detrás de los muros en los que vivía él, se encontraba Salma viviendo una auténtica pesadilla a manos de su pareja.

En esta pedanía de poco más de 5.000 habitantes, la mayoría se ha enterado de lo ocurrido por la televisión. Muchos no sabían que, a pocos metros de sus casas, este hombre de 54 años tenía presuntamente secuestrada durante dos años a Salma, una mujer marroquí de 38.

Un amigo le hacía los recados por el pueblo

Una de las pocas personas que lo conocía era una trabajadora del bar del hogar del pensionista, quien asegura que lo vieron una vez durante el verano de hace uno o dos años. En el local, algunos afirman que cuando salía iba en compañía de otro hombre que le hacía los recados.

El chalet donde ocurrió todo era de un vecino que se lo vendió hace unos 10 o 12 años, recuerda un parroquiano. La casa está ubicada después de una curva de una carretera rural y solo se puede acceder a través de una acequia. La vía es tan solo de un metro de ancho y está partida en dos por el canal. La pared que separaba a Salma de la libertad mide tres metros de altura y está tapada con chapa. Detrás, se encuentra una puerta de garaje. Toda una fortaleza que pasó desapercibida para el resto.

Los agentes encontraron armas blancas, estupefacientes y una camilla

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional encontraron armas blancas y de fuego, estupefacientes y la camilla donde retenía presuntamente a la víctima durante el registro de la vivienda. Una pareja de vecinos que vive en la calle contigua al chalet sostiene que desde su terraza se ve el patio de esa vivienda y que "nunca han visto" a Salma.

Algunos residentes resaltan que las visitas de los agentes era frecuente porque se pensaba que se vendían estupefacientes. Los vecinos denuncian que, pese a ser un sitio tranquilo, saben que existen varios puntos de venta de estupefacientes.

Según el diario local La Opinión, Alberto S.M. tiene antecedentes por violencia machista por maltratar a esta expareja. En 2015, esta mujer -con la que tiene dos hijos- lo denunció por haberle propinado una paliza. Otros vecinos, nerviosos, aseguran que este caso no les ha sorprendido. "Él no se mete con mi vida, yo no me voy a meter con la suya", reconoce uno de ellos.

El sospechoso se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza

El juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Murcia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido después de que prestase declaración. Esta decisión se ha tomado "por la gravedad de los hechos y tras apreciar riesgo de reiteración delictiva, fuga y destrucción de pruebas". Así, se le ha impuesto la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima.

En cuanto a la mujer acusada de encubrimiento, ha quedado en libertad provisional y se le ha impuesto una orden de alejamiento de la víctima. La magistrada ha acordado también tomar declaración a un tercer detenido, y ha solicitado la comparecencia de varios testigos.

Salma aprovechó que se quedó dormido para escapar de la casa

La familia de Salma la dio por desaparecida hace ya casi dos años, el 1 de abril de 2024, después de perder su rastro. Nadie sabía nada de ella hasta que consiguió escapar de Alberto, quien presuntamente la ha mantenido secuestrada todo este tiempo.

Después de aprovechar un descuido de su secuestrador al quedarse dormido, Salma usó la escalera, saltó la verja de la casa y recorrió cinco kilómetros hasta que llegó a un centro de salud donde explicó todo lo que había sufrido. "Me dio una paliza de muerte, me dijo que era suya, que le pertenecía, que era su esclava y que le iba a obedecer a todas sus órdenes", recuerda ella sobre ese primer día que la encerró en el chalet.

"Me ataba a una camilla y me golpeaba hasta agotarse", confesó a la Policía. Salma sufrió agresiones sexuales, palizas y vejaciones en lo que ya se ha denominado como la 'casa de los horrores de Murcia'. Tras pasar por el hospital, Salma se encuentra en una casa de acogida de la región.