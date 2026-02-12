Pelicot relata su dura historia en el libro ‘Et la joie de vivre’ (Y la alegría de vivir)

Gisèle Pelicot revela el terrible momento en que le enseñaron una foto siendo violada: “Mi cerebro se detuvo”

"Cuando eres víctima experimentas la vergüenza, que es un doble castigo, y también pierdes la confianza en ti misma. Así que espero que este libro fortalezca a todas aquellas mujeres que no se atreven a hablar". Son las palabras de Gisèle Pelicot, sobre su libro ‘Et la joie de vivre’ (Y la alegría de vivir) en el que relata su dura historia, en la que fue agredida sexualmente de 2011 a 2020 por su entonces pareja, Dominique Pelicot, y ofrecerla a decenas de hombres para que la violaran tras haberla drogada. Informa en el vídeo Sonia Losada.

La víctima ha dado la cara en el juicio, ha hablado muy claro y ha sido un ejemplo a nivel mundial. Con este libro quiere ayudar a otras mujeres y no quedarse con la etiqueta de víctima. La primera vez que un policía le enseñó una foto de una de las violaciones, el cerebro de Giselle se bloqueó y no quiso reconocer que la mujer de la imagen era ella.

"En la primera foto digo, 'pera esa no soy yo'. No reconozco a la persona que está a mi lado. En la segunda foto el policía me dice, 'pero señora Pelicot, está su habitación. Estas son sus mesillas de noche, son sus lámparas de noche'", recuerda

"Era la primera vez que pronunciaba la palabra violación y sentí que mi vida se derrumbaba"

Aceptarlo fue complicado y contarlo por primera vez a una amiga tremendamente difícil. "Dominique me violó y mandó que me violaran. Era la primera vez que pronunciaba la palabra violación y en ese momento sentí que me vida se derrumbaba", confiesa.

Más de 50 hombres, vecinos, padres de familia, trabajadores, muchos sin antecedentes penales, aceptaron violarla cuando estaba inconsciente, drogada por su propio marido. "No se puede superar esto en un abrir y cerrar de ojos, es imposible", admitió. Su juicio se convirtió en un símbolo, su marido, condenado a 20 años de prisión, los agresores entre 3 y 15. Ahora cuenta su historia en este libro, con el que predica que la vergüenza tiene que cambiar de lado.

"Es un mensaje de esperanza. Quiero decir a todas las víctimas que nunca se avergüencen ni pierdan la confianza en sí mismas", asegura. Para terminar de sanar, quiere visitar a su marido en la cárcel y preguntarle: "¿Por qué hiciste esto?"