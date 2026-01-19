El padre del jugador del Getafe, Davinchi, entre los hospitalizados tras el accidente en Adamuz

Alberto Rosa 19 ENE 2026 - 17:44h.

El padre del jugador había ido a Madrid para el partido entre el Getafe y el Valencia y cogió el Alvia de vuelta a Huelva

Los desaparecidos del accidente en Adamuz: Agustín trabajaba en la cafetería, Ricardo hizo una oposición en Madrid y Josefa volvía a casa junto a su hija Ana

Compartir







El exfutbolista David Cordón, padre del jugador del Getafe, Davinchi, ha sido localizado con vida tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Cordón se encuentran entre las 43 personas hospitalizadas después del descarrilamiento de los dos trenes, con, por el momento, 39 fallecidos.

El padre del jugador había ido a Madrid para el partido entre el Getafe y el Valencia para el que su hijo finalmente no jugó al no haber entrado en la convocatoria por una lesión. Tras el encuentro, el exfutbolista cogió el Alvia 2384 con destino Huelva. La familia no ha podido comunicarse con él hasta que finalmente se ha podido confirmar que está entre los heridos y hospitalizado, sin que haya trascendido el alcance de sus lesiones.

PUEDE INTERESARTE Las investigaciones sobre el accidente de Adamuz: los 20 segundos clave que hicieron imposible evitar la colisión

Cordón es una persona muy querida en Huelva, enfermero del Hospital Juan Ramón Jiménez y que en 2019 encarnó a uno de los Reyes Magos en la Cabalgata del 5 de enero. Nació en Madrid y fue futbolista del Atlético de Madrid B, el Sevilla y el Recreativo de Huelva.

David Cordón, muy querido en Huelva

También hizo carrera en la selección española de fútbol playa, con la que logró los subcampeonatos mundiales de 2003 y 2004 y los campeonatos de Europa de 2001 y 2004. Además, fue elegido mejor jugador de la Euroliga en 2004.

PUEDE INTERESARTE Cronología del accidente de tren en Adamuz: tragedia a alta velocidad

Su hijo Davinchi, de 18 años, se formó en el Recreativo de Huelva y el pasado verano llegó al Getafe, equipo con el que debutó en Primera División y en el que ahora se recupera de una grave lesión de rodilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Getafe CF había publicado un mensaje en la red social X pidiendo "respeto, prudencia y solidaridad" ante las informaciones publicadas al padre del jugador David Cordón. Desde el Getafe C.F., y ante las informaciones publicadas en relación al padre de nuestro jugador David Cordón “Davinchi”, rogamos el máximo respeto, prudencia y solidaridad", han señalado.