El primer accidente con víctimas en la alta velocidad española

Última hora del accidente de tren con 39 muertos en Adamuz, Córdoba | Pedro Sánchez: "El Estado ha actuado como tenía que actuar"

Compartir







España se despertaba este lunes con las terribles imágenes que deja el primer accidente de la Alta Velocidad española en el que han muerto 39 personas, pero la cifra podría aumentar. Por el momento se desconocen las causas que ha causado la tragedia en Adamuz, mientras los investigadores analizan al detalle qué pudo pasar, continúan rescatando cuerpos entre los amasijos de hierros.

El descarrilamiento se registró a las 19.45 horas del domingo 18 de enero, en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), como cuenta en el vídeo Teresa Fernández-Cuesta.

El accidente se produjo cuando tres vagones de un tren Iryo que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha (Madrid) descarrilaron en Adamuz e invadieron la vía contigua. Por esa vía circulaba en ese momento un tren Alvia con destino Huelva, que descarriló tras colisionar con los vagones del Iryo.

Como consecuencia del impacto, los dos primeros vagones del Alvia cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.

PUEDE INTERESARTE El accidente de trenes de Adamuz es de los más graves registrados en Europa en este siglo

El ministro Puente pide prudencia y evitar análisis "precipitados"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido este lunes cautela en el análisis de las causas del accidente de Adamuz. "No sabemos, ni nadie sabe en este momento, las causas. Será la CIAF [la comisión de investigaciones de los accidentes ferroviarios] la que las determine, así que prudencia con los análisis precipitados y basados en meras especulaciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También el sindicato de maquinistas Semaf ha reclamado este lunes "la prudencia necesaria" para no eclipsar las investigaciones que determinen las causas del accidente de trenes del domingo en el municipio cordobés.

Semaf señala en un comunicado que se trata de un accidente "grave del que se desconocen las causas que lo han provocado" y añade que "ahora lo más importante, por encima de cualquier cosa, es atender a las víctimas".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El primer accidente con víctimas en la alta velocidad española

El siniestro ocurrido este domingo es el primero en trenes y vías de alta velocidad con víctimas mortales desde que en 1992 comenzó a operar en España este tipo de vehículos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora una estadística sobre accidentes ferroviarios, que refleja que, desde 2010, ha habido en el conjunto del transporte por tren (incluye también la circulación convencional) un total de 93 personas muertas por estos siniestros, de las que 79 se produjeron en el accidente de Angrois (A Coruña), en 2013, según el cómputo del INE.

Esta fue la segunda mayor tragedia ferroviaria en España, que se produjo con el descarrilamiento en Angrois (A Coruña) de un tren de velocidad alta Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol, en la que fuentes oficiales situaron la cifra de muertos en 80 personas.

La primera tuvo lugar el 3 de enero de 1944 a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, y aunque el régimen franquista trató de silenciarla, se estima que hubo centenares de fallecidos, hasta 500 según algunas fuentes.

Aunque el tren de Angrois era un Alvia, de velocidad alta (pueden circular por encima de los 200 kilómetros por hora), ni la vía ni el propio tren son de alta velocidad (se considera así cuando se puede rodar por encima de los 250 kilómetros por hora).

Las cifras del INE reflejan además 14 muertos por descarrilamientos en 2016 y dos viajeros más fallecidos por este motivo en 2023. El año anterior murió también una persona empleada o contratista.

Aparte de estos, la estadística refleja ceros en el apartado de muertos por descarrilamientos año a año.