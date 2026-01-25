Un total de 22 personas permanecen ingresadas tras el accidente de Adamuz

Un total de 22 personas, heridas en el accidente de trenes de Adamuz, permanecen ingresadas en hospitales

Renfe confirma que tuvo conocimiento del accidente del Alvia en Adamuz "inmediatamente de que se produjera"

Compartir







Un total de 22 personas, 21 adultos y un menor, permanecen ingresadas en los distintos hospitales andaluces por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según el último balance facilitado por la Junta de Andalucía, que ha concretado que no se ha producido ningún alta en las últimas horas.

En la jornada de este domingo hay cinco pacientes, todos ellos adultos, en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de los que tres se encuentran en el hospital Reina Sofía de Córdoba, uno en Cruz Roja y otro en el hospital San Juan de Dios.

Los ingresados en el Hospital Reina Sofía

En planta hay ingresados 17 heridos: seis en el Reina Sofía, dos en Cruz Roja, uno en San Juan de Dios, tres en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva, uno en el Virgen del Rocío de Sevilla y otro en el hospital Vithas de Málaga. Además, hay un menor ingresado en el Reina Sofía de Córdoba.

Desde que se produjo el accidente ferroviario hace una semana han sido atendidas en los distintos centros sanitarios 126 personas; de ellas 121 adultos y cinco menores.