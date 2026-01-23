Lo que dice el informe preliminar sobre el accidente de Adamuz, visto en realidad aumentada

Malena Guerra 23 ENE 2026 - 21:46h.

El informe ve probable que un carril se rompiera antes del paso del Iryo, aunque levemente.

Última hora de los accidentes ferroviarios en España: Puente valora la "posibilidad” que el carril tuviera defectos y Adif anuncia que se revisarán los lotes

Lo que empezó a filtrarse en las primeras horas del lunes va convirtiéndose en la principal hipótesis del accidente de Adamuz. La rotura de una vía puede ser la causa principal del siniestro que deja 45 muertos. No es aún una certeza, pero empiezan a dibujarse cada vez más preguntas. ¿Son eficaces los sistemas de control y supervisión que se aplicanhoy en día? Según el Ministerio, se cumplieron todos los protocolos en un tramo prácticamente nuevo.

También surgen dudas sobre los sistemas de localización de un tren. Estos días queda patente que no están controlados con exactitud, como casi todos los dispositivos que llevamos encima sino que Adif solo sabe si están o no dentro de un tramo concreto de varios kilómetros. Saber su ubicación exacta, posiblemente, habría ayudado a los servicios de emergencia que llegaron al Alvia 45 minutos después del accidente, al tren en el que murieron la mayor parte de las víctimas.

Hoy contamos ya con un análisis muy valioso, aunque sea provisional sobre el accidente de Adamuz. Es el análisis del CIAF, el comité que investiga el accidente. Y ve probable que un carril se rompiera antes del paso del Iryo, aunque levemente. Han encontrado huellas de esa irregularidad en varios coches del Iryo: Aparecen en el coche 2, 3, 4 y 5 hasta que, probablemente, la vía se rompe y deforma al paso del coche número 6.

Por esa zona, como decimos, pasaron otros trenes antes. Alguno pudo romper levemente la vía en un punto concreto. No sabemos si en un punto de soldadura o no. Cuando a las 19.43 llega el Iryo que sufrirá el accidente, la brecha en la vía comienza a acentuarse más y más, cada vez es mayor el escalón, porque una parte se va hundiendo. Hasta que ese escalón se hace insalvable. La vía se deforma hacia el exterior y el tren descarrila. Primero el coche 6 y después el 7 y el 8 hasta chocar con el Alvia que viene enfrente.

Las imágenes del informe dejan claro que las muescas en las ruedas tienen un patrón uniforme en los coches 2, 3 y 4 y coinciden con este golpe en la cabeza del carril..¿Qué significa? Que se había fracturado la continuidad de la vía... y se produjo un escalón.

Juan Vicente Rosell, experto en soldaduras ferroviarias, lo explica. "La rueda hace una presión hacia abajo y ya no deforma de la misma manera".

Pero si observamos las muescas del coche 5, el patrón es diferente, pero coinciden entre ellas, y se produjeron al estar la via ya tumbada hacia el exterior.

Por eso el coche 6 descarriló, al romperse completamente el carril. Las ruedas del 6, 7, y 8 no ayudan a la investigación porque sufrieron deformaciónes tras el descarrilamiento. En la rodadura de tres trenes anteriores hay marcas que indicarían que la fractura de la continuidad de la vía se produjo antes.

Para saber si fue un grieta invisible hasta horas antes y si es la causa se llevaron al laboratorio un metro de carril de cada lado de la rotura justo en la soldadura que une los tramos y una pieza de 40 cm que salto disparada. También analizan la soldadura paralela para comprobar su estado.