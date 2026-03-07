Iván Sevilla 07 MAR 2026 - 15:44h.

El investigado por comercio ilegal de especies de fauna protegidas transportaba las piezas en una furgoneta

Las pieles sin curtir de animales autóctonos africanos pertenecían a jabalíes verrugosos y dos tipos de gacelas

CádizUn auxilio en carretera por parte de la Guardia Civil acabó en gran sorpresa para los agentes, que descubrieron que el conductor llevaba huesos, pieles y hasta 150 kilos de cuernos de animales protegidos de África.

Así lo ha comunicado este 7 de marzo la Benemérita, adjuntando imágenes de las numerosas piezas incautadas después de que una patrulla se parase a ayudar a un hombre en la A-381, por posible avería de su furgoneta.

Su actitud nerviosa lo delató, levantando las sospechas de los guardias civiles sobre lo que podía transportar en el vehículo. Al inspeccionarlo, comprobaron que tenía una mercancía muy llamativa.

Huesos de jirafa y pieles de dos tipos de gacelas

No pudo documentar la legal tenencia ni la procedencia de todo lo que había, ni tampoco su trazabilidad. Se trataba, concretamente, de cuatro enormes huesos de jirafa y varias pieles sin curtir de jabalí verrugoso y dos tipos de gacelas.

Además, llevaba gran cantidad de cornamenta de ciervo, gamo y corzo, aparte de una pieza esculpida en madera de jirafa. Fue investigado por un posible delito de comercio ilegal de especies de fauna protegida.

Esa incluida en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). También se le atribuye un presunto delito de receptación o sustracción de alguna o algunas de las piezas intervenidas.