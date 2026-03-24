La campaña electoral para las elecciones de Andalucía comenzará el día 1 de mayo y terminará el 15

Juanma Moreno disuelve el Parlamento andaluz y convoca las elecciones el 17 de mayo

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha convocado elecciones para el 17 de mayo. Se trata de una fecha que intenta esquivar las fiestas de la comunidad. La legislatura ya estaba terminando y como máximo tenían hasta junio para la convocatoria electoral.

La comunidad no contaba con muchos fines de semana libre porque el 26 de abril termina la feria de abril, el 25 de mayo es el Rocío y durante la primera semana de junio tienen la visita del papa en España.

La campaña electoral en Andalucía comenzará el 1 de mayo

La campaña electoral para las elecciones de Andalucía comenzará el día 1 de mayo y terminará el 15. Esta convocatoria coge a María Jesús Montero todavía en su cargo como vicepresidenta primera del Gobierno, un puesto que tendrá que abandonar en los próximos días.

La izquierda todavía se está rearmando después de los malos resultados electorales de las últimas elecciones. Mientras, Vox continúa en una crisis interna muy fuerte con las acusaciones de los que impulsaron la formación.

¿Quién será el sustituto de María Jesús Montero?

Este momento es una pieza clave para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez porque Montero ha estado en el Consejo de Ministros desde el principio y ha resistido todas las crisis del Ejecutivo. Es la vicepresidenta primera y siempre ha estado al frente del Ministerio de Hacienda.

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Para su sustituto, todos los ojos están puestos en Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Cuerpo ha estado esquivando la cuestión porque el nombre solo lo sabe Sánchez, ya que es el presidente quien tiene la prerrogativa de nombrar a los miembros del Consejo de Ministros.

El nombre se conocerá en los próximos días pero no será antes de las grandes citas que tiene el Gobierno o de la cita que tiene mañana Sánchez en el Congreso. El jefe del Ejecutivo comparecerá para informar sobre la posición sobre la guerra en Irán. Pero tampoco será antes del jueves, cuando se debatirá y se votará el decreto de medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio. Aunque no se esperan grandes cambios, ya que Sánchez -según fuentes de Moncloa- se limitará a anunciar un cambio quirúrgico.