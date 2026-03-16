Tras las elecciones autonómicas, el PP sale reforzado, no solo en Castilla y León, sino también en Aragón y Extremadura

Alfonso Fernández Mañueco, ha logrado reforzar su mayoría al haber logrado 33 escaños en las elecciones de Castilla y León

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El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha logrado reforzar su mayoría al haber logrado 33 escaños, dos más que en las elecciones de 2022, pero necesitará pactar al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores mientras que PSOE también mejora su resultado con dos escaños más, hasta los 30, mientras que Vox, que logró pasar de 1 a 13 en los comicios de hace cuatro años, ha sumado un procurador, hasta los 14.

El candidato del PP, tras conocerse estos datos, ha dejado claro que será esta formación la que presida la Junta la próxima legislatura, para lo que tendrá dos opciones, o intentar gobernar en minoría o buscar un pacto como ya lo hizo el 2016, con Ciudadanos, y en 2022, con Vox.

El resultado en clave nacional

En clave nacional, el periodista Lorenzo García-Campoy ha analizado los resultados de estas elecciones, comprobando que tras ellas, el PP sale reforzado, no solo en Castilla y León, sino también en Aragón y Extremadura, mientras que Vox no cumple con las expectativas pese al resultado positivo de Santiago Abascal.

Por su parte, el PSOE ha conseguido salir de la dinámica negativa de la que venía en los anteriores comicios autonómicos, mientras que la izquierda política ha vuelto a sufrir un batacazo en los resultados.

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Más peso para el bipartidismo

La cita con las urnas de este domingo dejan unas Cortes de Castilla y León menos fragmentadas en cuanto a partidos políticos con representación, ya que se ha pasado de ocho a seis al quedar fuera del Parlamento autonómico Unidas Podemos, que se presentó en coalición en 2022, y Ciudadanos.

Por su parte, Unión del Pueblo Leonés (UPL) mantiene sus tres escaños, al igual que Por Ávila, con un procurador, mientras que 'Soria ¡YA!' se deja dos representantes en el camino y se queda sólo con uno.

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La pérdida de los dos escaños de Soria ¡YA! ha provocado que Vox logre tener representación en las nueve provincias al llevarse uno de los escaños de la agrupación soriana, y después de que en 2022 los de Abascal no lograran procurador por Soria.

El otro escaño perdido por Soria ¡YA! ha ido a parar al PSOE de Carlos Martínez.