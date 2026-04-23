Claudia Barraso 23 ABR 2026 - 18:25h.

Abren una investigación ante la agresión a una niña de seis años sufrida en un colegio de Málaga

La familia del menor agredido en Fuengirola denuncia el acoso que sufría: "Le amenazaban por los pasillos, le decían que le iban a partir la cara"

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La familia de una niña de seis años, alumna de un colegio de Málaga, ha denunciado ante la Inspección de Educación, una agresión sufrida en el centro. El padre descubrió que su hija tenía marcas tanto en el cuello como en los brazos a la salida del centro.

La Conserjería de Educación han confirmado al medio ‘Sur’ que se ha abierto una investigación y en el colegio han abierto un protocolo de acoso, pero aclaran que hasta entonces no tenían “indicios” o información por parte de la familia de que la niña estuviese sufriendo algún tipo de bullying. El padre de la menor ha confirmado para el mismo medio que hace un par de semanas encontró a su hija muy afectada y que le contó que su compañero le había pegado patadas.

La familia no le dio más importancia pensando que se trataba de una acción puntual hasta que el martes volvía a estar muy nerviosa, con marcas en el cuello y en los brazos. Tras hablar con la menor, el padre descubrió que fue agredida entre tres menores que la agarraron del cuello y de los brazos y le comenzaron a dar patadas. “He recibido llamadas de los padres y los niños están muy arrepentidos, pero no entiendo que desde el propio centro no me avisaran ni se dieran cuenta”.

El malestar de los padres con el colegio

El malestar de los padres con el colegio proviene de que los propios docentes no se hayan dado cuenta de que su hija estaba siendo agredida en numerosas ocasiones y que no les avisaran de lo ocurrido. Por ello han puesto una queja a la Inspección de Educación.

Por el momento no han confirmado cuál es la situación actual de la niña y si ha podido volver al centro. Sin embargo, los padres están muy decepcionados con el comportamiento de los trabajadores al no proteger a una menor de una agresión de tal nivel.