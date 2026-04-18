La familia del menor ha denunciado que no se trata de un hecho aislado, sino que el menor sufría acoso escolar

Tras la agresión, el menor tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para reconstruir su estructura ósea

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FuengirolaLa Policía Nacional ha abierto una investigación tras sufrir un menor de 14 años una agresión en un instituto de Fuengirola (Málaga) presuntamente por un compañero de su misma clase.

El menor, que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario tras la agresión, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para que le implanten placas de titanio en ambos lados de la mandíbula y así reconstruir su estructura ósea, según el 'Diario Sur', que ha adelantado la noticia.

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La familia denuncia que el menor sufría acoso

La familia del menor ha denunciado al citado medio que no se trata de un hecho aislado, sino que el menor sufría acoso escolar y había relatado a sus padres las amenazas por parte del agresor y de otros menores que recibía desde el pasado curso. Además, la familia sostiene que habían solicitado al centro que ambos alumnos no compartieran clase.

"Cinco personas le amenazaban por los pasillos, le decían que le iban a partir la cara al salir", denuncia el padre.

Con carácter previo a este suceso, desde el centro educativo han asegurado que carecían de indicio alguno que apuntara a la existencia de acoso escolar; tampoco comunicación por parte de las familias, han indicado las fuentes.

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La agresión

El suceso ocurrió el pasado jueves por la mañana y fue el propio centro escolar el que avisó a la Policía Nacional, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación, que han indicado que tras la detención el presunto agresor pasó a la Fiscalía de Menores y se ha hecho cargo de las investigaciones.

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Fuentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía han informado a EFE de que la Delegación Territorial, a través del Servicio de Inspección, está recabando información sobre el incidente.

Mientras continúa la investigación policial y de la Consejería de Educación, la Fiscalía de menores ya ha intervenido en el caso y ha adoptado las medidas pertinentes.