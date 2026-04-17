Mabel Cupet Sevilla, 17 ABR 2026 - 14:39h.

La profesora implicada interpuso una denuncia ante la Guardia Civil

Educación mantiene activados los protocolos de apoyo a la docente, y el centro ha difundido un manifiesto en el que rechaza cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo.

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La mujer investigada por el intento de agresión a una docente en el CEIP Vicente Aleixandre de Brenes, Sevilla, ha decidido dar un paso al frente y explicar públicamente su versión a través de un vídeo difundido en redes sociales, en el que vincula lo ocurrido el pasado 10 de abril con un supuesto “maltrato psicológico” continuado hacia su hijo.

Según relata la madre, el origen del conflicto se remonta al curso 2024/2025, cuando comenzó a detectar un cambio notable en el comportamiento del niño, que hasta entonces no había presentado problemas en el centro. El menor, llegó a manifestar miedo hacia su profesora. “El niño decía que no quería ir porque la seño le reñía y le castigaba”, asegura.

La progenitora sostiene que esta situación derivó en episodios de ansiedad y frustración que habrían desembocado incluso en autolesiones. Además, afirma que dispone de un parte en el que se recogen supuestas agresiones psicológicas por parte de la docente. En este sentido, cuestiona la capacidad de la profesora para atender a un alumno con necesidades especiales: “A un niño no se le grita” dice la madre.

Un primer conflicto no resuelto

En su relato, también menciona que, tras un primer conflicto, ambas partes mantuvieron una tutoría en la que acordaron reconducir la situación. Sin embargo, la relación volvió a deteriorarse meses después. La madre sostiene que la docente trasladó al ámbito escolar un problema personal ajeno al aula, lo que habría agravado el clima entre ambas y afectado directamente al menor.

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El detonante del altercado se produjo, según explica, el pasado 10 de abril, cuando el niño salió del colegio con una herida en la boca que atribuyó a una acción de la profesora. Tras solicitar explicaciones al equipo directivo y a otros docentes que estaban presentes, la madre denuncia que no obtuvo una respuesta clara e incluso asegura que algunas de las personas presentes reaccionaron con risas, lo que incrementó su indignación. Fue entonces cuando, en un momento de tensión, cogió un bate de béisbol que se encontraba en el maletero de su coche.

“Yo no le he puesto una mano encima”, la mujer reconoce este gesto, pero niega que llegara a producirse una agresión física, ni hacia la profesora ni hacia su entorno. “No justifico lo que hice, pero en ese momento no veía más allá”, afirma, describiendo su reacción como un impulso provocado por la situación. Insiste en que su única intención era proteger a su hijo y exigir que no volviera a sufrir ningún tipo de daño. “Las que sois madres entenderéis la actuación” sentencia.

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Denuncia exclusión y posible acoso escolar

Más allá del incidente concreto, la madre denuncia un clima de exclusión social hacia el menor dentro de la comunidad educativa. Según su versión, otras familias habrían apartado al niño de actividades y celebraciones, lo que califica como una forma de “bullying”. “A mi hijo lo han excluido las mimas madres”, lamenta. “Mi hijo solo juega con un o dos niños en el colegio”.

Asimismo, dirige duras críticas al equipo directivo del centro y a la inspección educativa, a quienes acusa de no haber actuado con la diligencia necesaria ante un caso que implicaba a un alumno con necesidades especiales. Señala que no se habrían activado los recursos adecuados ni se habrían dado explicaciones satisfactorias ante episodios en los que el menor regresaba a casa con lesiones.

Pese a todo, la mujer admite que su comportamiento durante el altercado fue inapropiado “sé que está mal” y pide disculpas por las formas, aunque insiste en que se vio sobrepasada por la situación.

Está recibiendo apoyos

La mujer asegura en el video que, tras conocerse el caso, está recibiendo muchos apoyos de madres, padres y docentes. “Se están diciendo muchas mentiras” se lamenta. “Yo voy a dar la cara por mi hijo, porque hoy es el mío, pero mañana puede ser el tuyo” sentencia la mujer, que enseña dos partes de lesiones y una denuncia.

Por su parte, la profesora implicada interpuso una denuncia ante la Guardia Civil, lo que ha dado lugar a una investigación que continúa en curso. Mientras tanto, la Consejería de Educación mantiene activados los protocolos de apoyo a la docente, y el centro ha difundido un manifiesto en el que rechaza cualquier tipo de violencia en el ámbito educativo.