La CIAF descarta anomalías en los trenes de Adamuz y se reafirma en la rotura del carril

La CIAF descarta fallos en los trenes y apunta a la rotura del carril como causa principal del accidente de Adamuz

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La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha descartado “anomalías” en los dos trenes siniestrados el pasado 18 de enero en Adamuz, en Córdoba y se ha reafirmado en que la rotura del carril fue la principal causa del accidente, que causó la muerte de 46 personas.

Informe preliminar basado en datos técnicos

En su último informe, aún preliminar y remitido a la jueza de Montoro que instruye la causa, la CIAF subraya que sus conclusiones son “provisionales”, ya que tanto su investigación como la de la Guardia Civil podrían aportar nuevos hallazgos. El análisis se ha basado principalmente en las cajas negras de los trenes, el visionado de las cámaras internas del tren Iryo, los audios de la cabina del maquinista del Alvia y los planos de las obras de renovación del tramo donde ocurrió el siniestro.

Cronología del accidente

El informe detalla que el tren Iryo circulaba a 215 km/h cuando se produjo el descarrilamiento a las 19:43:21 horas, mientras que la frenada de emergencia del tren Alvia tuvo lugar a las 19:43:37 horas, con un posible margen de error de hasta un segundo. Asimismo, se constata que a las 19:43:42 horas la caja negra del Alvia deja de registrar datos, por lo que la CIAF considera que esa es presumiblemente la hora exacta de la colisión, cuando la cabeza del Alvia impactó con los vagones traseros del Iryo que invadieron la vía contigua tras el descarrilamiento previo.