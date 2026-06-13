El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que el acuerdo provisional con Irán se firmará el domingo

Según el presidente estadounidense permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ya anunciaba este sábado que el acuerdo provisional con Irán se firmará este domingo y que la firma permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz. "Está previsto que se firme mañana el acuerdo e inmediatamente después de la firma el estrecho de Ormuz estará abierto para todos", ha afirmado Trump en sus redes sociales.

Este domingo, se ha conocido que una delegación de Qatar ha viajado a Teherán para impulsar el acuerdo de paz entre Irán y EE.UU., cuya firma parece tan inminente, informaron medios iraníes.

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La agencia ISNA indicó que uno de los consejeros del ministro de Exteriores catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, llegó a Teherán para “impulsar las conversaciones entre Teherán y Washington”.

El acuerdo incluye que Irán no tenga armas nucleares

Trump ha resaltado que el acuerdo incluye que Irán no tenga armas nucleares "ni comprándolas, ni desarrollándolas ni en ninguna otra forma" y ha comparado esta situación con el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), el acuerdo nuclear de 2015, que, según Trump, era "una vía fácil, bonita y cómoda hacia un arma nuclear", de lo que ha responsabilizado a Barack Obama.

"Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario: ¡un muro para el arma nuclear!", ha destacado. De hecho, ha asegurado que "Irán ya no quiere armas nucleares" y ha asegurado que "nuestra relación con Irán es muy distinta y mejor que la que tenían las administraciones anteriores".

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El inquilino de la Casa Blanca ha señalado a Obama y a su sucesor, Joe Biden, "pagaron cientos de miles de millones de dólares" a Irán, entre ellos "1.700 millones de dólares en efectivo". En cambio, ahora "no habrá nada de dinero que camibie de manos".

"En el momento apropiado, cuando todo se calme, iremos y conseguiremos el polvo nuclear que está enterrado bajo las montañas de granito gracias a nuestros bellos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos (...) y será rebajado y destruido en Irán o en Estados Unidos", ha asegurado.

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Trump ha manifestado de nuevo "durante mucho tiempo" su disposición a "colaborar" con Irán dentro del contexto de Oriente Próximo. "Esperamos que este proceso funcione rápida, fácil y cómodamente. Si no, tenemos la alternativa definitiva ¡que esperamos que no se vuelva a utilizar jamás!", ha añadido.

Este mismo sábado, el Gobierno paquistaní, principal mediador entre Estados Unidos e Irán, ha informado de que Teherán y Washington firmarán "digitalmente" el acuerdo preliminar este domingo, a pesar de que Irán ha descartado esta posibilidad y sitúa la firma "en los próximos días".

Irán ha rechazado que el acuerdo vaya a firmarse este domingo

Sin embargo, el Gobierno iraní ha rechazado que el acuerdo preliminar vaya a firmarse este domingo, sino que se cerrará "en los próximos días". "El Memorándum de Entendimiento de Islamabad (...) no se firmará mañana. Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según recoge la televisión pública iraní, IRIB.

Baqaei ha explicado que "no se puede descartar que ocurra en los próximos días", pero "debemos ser cautos a la hora de hacer comentarios debido a las reservas de la otra parte sobre este proceso".

El portavoz iraní ha insistido en que el documento "se concentra en el fin de la guerra y por el momento se ha decidido no tratar la cuestión nuclear".

El acuerdo preliminar que ambas partes negocian abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.