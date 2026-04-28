La Guardia Civil avisa a la jueza de "falta de respuesta" de Adif a si la vía era nueva o reciclada

La Guardia Civil advierte a la jueza de la falta de respuesta de Adif sobre la trazabilidad de los materiales en la vía del siniestro ferroviario de Adamuz

La compañía aseguradora de la responsabilidad civil de Renfe se persona en la causa de accidente de Adamuz

Compartir







La Guardia Civil ha avisado a la jueza de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que lleva el caso del siniestro ferroviario de Adamuz, ocurrido el domingo 18 de enero y que causó 46 fallecidos y más de 120 heridos, de la “falta de respuesta” del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sobre si la vía era nueva o reciclada.

Según recoge el escrito de “no contestación a la trazabilidad de materiales”, al que ha tenido acceso Europa Press, la Benemérita explica que el día 24 de marzo se ofició a Adif “al objeto de aclarar si los elementos de la vía instalados entre los kilómetros 316 y 320 de la línea AVE 010 (Madrid-Sevilla) eran de nueva instalación o reciclados”, concretamente los raíles, balasto y traviesas, y que también “se solicitaba información relativa a la trazabilidad de estos elementos y a la certificación, en caso necesario, de los mismos”, de manera que, ante “la falta de respuesta”, se ha comunicado a la jueza por si considera oportuno reiterar la información solicitada.

Requerimientos técnicos de la jueza

Al respecto, la jueza requirió a Adif, mediante una providencia de finales de marzo, que en un plazo de cinco días aclarara y complementara “los hechos y motivos técnicos por los que se procedió a la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2”, cercana al punto del siniestro, en el kilómetro 318.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se trasladó que la jueza pidió identificar a la empresa suministradora del carril defectuoso, así como al responsable que informó del defecto, además de la persona que aconsejó la sustitución preventiva, los trabajadores y técnicos de Adif implicados y quién autorizó el cambio del carril.

Investigación sobre posibles fallos en otros tramos

Además, se ofició a la Guardia Civil para que lleve a cabo diligencias de investigación sobre la sustitución del carril de 36 metros en el punto kilométrico 317,264 y si el supuesto defecto pudo extenderse a otros tramos de la vía 1 y 2 entre los kilómetros 321,098 y 315,974.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por último, la jueza dio un plazo de cinco días a Adif para que certificara ante el órgano judicial que el nuevo carril instalado cuenta con certificado de calidad y la documentación necesaria para asegurar su trazabilidad, así como para aclarar y complementar las causas técnicas que motivaron la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342.