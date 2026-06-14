La fallecida era una joven apasionada del deporte, formada en Educación física y que trabajaba en un gimnasio

Seis detenidos por la organización del salto de puenting en el que murió una joven de 21 años en Brasil

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Las autoridades de Brasil han confirmado la muerte de María Eduarda Rodrigues, una joven de 21 años que fallecía este sábado en un trágico accidente mientras hacía un salto de puenting en el Puente del Esqueleto del municipio de Limeira, en el estado brasileño de Sao Paulo.

La muerte de la mujer durante una actividad de 'bungee jump', organizada por una empresa privada, se produjo porque no se ató la cuerda a la joven antes del salto.

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Según informan medios locales, la fallecida era una joven apasionada del deporte, formada en Educación física y que trabajaba en un gimnasio de la localidad.

El suceso

Según los informes preliminares de la fuerza de seguridad, al momento del lanzamiento no se realizó la correcta fijación de los arneses y cables de seguridad, lo que provocó que la mujer fuera lanzada al vacío sin protección, causándole un politraumatismo.

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El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se escucha la desesperada reacción de los presentes al grito de "¡Gente, la cuerda!", al percatarse de que la víctima cayó sin ningún tipo de amarre.

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Las personas que presenciaron el hecho acudieron a socorrer a la joven, iniciándole maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, al llegar el equipo médico constató el fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Seis detenidos

Al menos seis personas resultaron detenidas; dos de ellas intentaron huir hacia la zona boscosa y fueron capturadas gracias al helicóptero de la Policía Militar.

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El Ayuntamiento de Limeira ha anunciado que presentará una denuncia contra el Gobierno federal brasileño por omisión. Limeira ha destacado que desde principios de 2025 había realizado gestiones administrativas ante las autoridades federales debido a las medidas de seguridad en el puente, sin éxito. La "tragedia" de este sábado "hacen insostenible la continuidad de esa omisión".

El municipio recuerda que la responsabilidad de la fiscalización, manutención y control de acceso al puente "recae exclusivamente" en el Gobierno federal.

"Es necesario depurar la responsabilidad por la ausencia de control de acceso a una zona federal que desde hace años presenta riesgos conocidos y sigue sin tener las medidas de protección necesarias", ha apuntado el alcalde de Limeira, Murilo Félix.